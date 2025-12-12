Зимняя катастрофа на Украине: хаос накрыл города — киевлян заставляют выживать на дровах

10:20, 12 дек 2025

На Украине продолжаются перебои с электроснабжением — жители крупных городов остаются без света и отопления более суток. Местные власти и эксперты рекомендуют гражданам перебираться в сельскую местность или готовиться к длительным блэкаутам, запасаясь автономными источниками тепла и водой, пишет Царьград.

Энергетическая инфраструктура страны подвергается систематическим ударам. Только за минувшую ночь атакам подверглись Криворожская, Бурштынская, Ладыжинская теплоэлектростанции, а также Белоцерковская теплоэлектроцентраль. В результате жители множества населённых пунктов оказались в ситуации полного отсутствия электроснабжения.

В столице обстановка накаляется. Жители киевских жилых комплексов начали выходить на улицы с требованиями восстановить подачу электроэнергии. В частности, обитатели ЖК «Еврогород» перекрыли дорогу в знак протеста против отключений. Аналитики предупреждают, что продолжительное отсутствие электричества может спровоцировать более масштабные волнения.

Рекомендации для населения

Киевлянин Ярослав Стецько обращается к согражданам с призывом покинуть многоэтажные дома. По его словам, городские высотки рискуют превратиться в непригодные для проживания помещения — без света, воды, отопления и работающих лифтов. Жителям советуют искать возможность переехать в частные дома, а также заблаговременно приобретать печи-буржуйки, топливо, запасы питьевой воды, продовольствия и тёплой одежды.

В отдельных регионах граждане сталкиваются с полным отсутствием электроснабжения на протяжении нескольких суток подряд. Привычный уровень комфорта городских квартир становится недоступным для значительной части населения.

Оценки экспертов

Директор Центра исследований энергетики Харченко заявил об исчерпании ресурсов для восстановления повреждённых энергообъектов. По его оценке, возможности для закупки необходимого оборудования отсутствуют. Эксперт предупредил, что в скором времени специалисты энергетической отрасли окажутся не в состоянии проводить ремонтные работы на пострадавших объектах.

Украинские издания характеризуют текущую ситуацию как потенциально самую тяжёлую зиму в истории страны. Комментарии политиков относительно последствий ударов по энергетической инфраструктуре не содержат оптимистичных прогнозов.

В социальных сетях нарастает общественное недовольство. Пользователи всё чаще призывают руководство страны искать дипломатические пути урегулирования конфликта. При этом часть граждан связывает энергетический кризис не только с боевыми действиями, но и с проблемами при строительстве объектов защиты энергетической инфраструктуры.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok