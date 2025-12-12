11:01, 12 дек 2025

12 декабря стало известно о взятии под контроль стратегически важного города Северск в ДНР, а также населённых пунктов Лиман в Харьковской области и Синьковка на Купянском направлении. Об этом сообщают российские военные корреспонденты и мониторинговые ресурсы.

Северск перешёл под контроль российских войск

Город Северск, расположенный в Донецкой Народной Республике, полностью перешёл под контроль российской армии. Этот населённый пункт являлся ключевым узлом обороны украинских вооружённых сил, укрепление которого велось на протяжении более десяти лет, пишет Царьград. Российские подразделения сначала установили контроль над территориями вокруг города, после чего вошли в сам населённый пункт и завершили операцию по его освобождению.

По информации мониторингового ресурса «Генеральный Штаб», украинские военные были выбиты даже из западной части города, где они предпринимали попытки организовать оборону за рекой Бахмуткой. Активная фаза боевых действий за Северск продолжалась около трёх недель. Ресурс отмечает, что подразделения группировки «Юг» провели операцию менее чем за месяц против хорошо укреплённых и подготовленных украинских подразделений.

Взятие Северска открывает для российских войск направления на Славянск и Краматорск. До начала боёв за эти города остаётся около четырнадцати километров. Однако на этом пути ожидаются серьёзные боестолкновения, отмечает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Значение посёлка Райгородок для водоснабжения региона

Особое значение на пути к Краматорско-Славянской агломерации имеет посёлок городского типа Райгородок. Именно здесь берёт начало водоводный канал «Северский Донец — Донбасс», обеспечивающий водой Донецк и многие другие населённые пункты на освобождённых территориях.

В 2022 году в районе Райгородка была уничтожена инфраструктура, отвечавшая за подачу воды на территорию ДНР. Это поставило республику на грань гуманитарной катастрофы. До восстановления водоснабжения остаётся сравнительно небольшое расстояние по земле, однако впереди предстоит значительный объём боевой работы, подчёркивает военкор.

Освобождение Лимана в Харьковской области

На Харьковском направлении бойцы группировки войск «Север» сообщили об освобождении населённого пункта Лиман, ранее носившего название Октябрьское. Информацию опубликовал канал «Северный Ветер». Согласно сообщению, штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии преодолели сопротивление 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в ходе наступательных действий южнее Волчанска.

Издание «Военная Хроника» пишет, что взятие Лимана и успешное для российской стороны завершение операции в районе Волчанска знаменует переход к новому этапу наступления. По данным издания, российские вооружённые силы входят в эту операцию более подготовленными, чем украинская сторона, у которой формируется оперативный кризис в районе Славянска и Краматорска, а также затруднительное положение в районе Купянска.

Особенности боевых действий на Харьковском направлении

Автор канала «Без Ретуши», находящийся на северном участке фронта, рассказал об особенностях боевых действий в Харьковской области. По его словам, интенсивность боёв вокруг Волчанска продолжает нарастать. На этом направлении украинские военные оказывают наиболее упорное сопротивление по сравнению с другими участками фронта.

Военнослужащий отмечает, что воздушная обстановка в Харьковской области характеризуется постоянным контролем. Снабжение украинских подразделений на этом участке он оценивает как достаточное. По его данным, потери промышленных дронов у противника составляют около ста единиц в месяц, однако это не влияет на интенсивность действий украинской стороны. Боец считает, что именно на этом направлении будут происходить решающие сражения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обращает внимание на то, что бои за Лиман продолжались всего шестнадцать дней. По его мнению, это свидетельствует о нескольких факторах: украинские войска не успели создать здесь полноценную эшелонированную оборону, российские части быстро перехватили тактическую инициативу, а удержание населённого пункта становилось всё более затруднительным на фоне давления на соседние позиции.

Взятие Лимана улучшает положение российских войск южнее Волчанска и создаёт угрозу для украинских позиций у Белого Колодезя. Это позволяет расширять зону контроля и нарушать линию обороны, построенную вокруг сети небольших населённых пунктов. После освобождения Лимана наступление продолжается в направлении соседних населённых пунктов Вильча, Графское и Симиновка.

Ситуация на Сумском направлении

Военный корреспондент Анатолий Радов сообщает о затруднительном положении российских войск на Сумском направлении, характеризуя ситуацию как крайне сложную. Подробности он не приводит. Другие источники пока не подтверждают информацию об усложнении обстановки на этом участке.

Завершение боёв за Синьковку на Купянском направлении

На Купянском направлении российские войска установили контроль над населённым пунктом Синьковка. По данным Сергея Лебедева, бои за этот населённый пункт продолжались около двух лет и пяти месяцев, что составляет приблизительно восемьсот двадцать — восемьсот пятьдесят дней. Это один из наиболее продолжительных по времени участков боевых действий на всём северо-восточном направлении.

Синьковка имела важное тактическое значение как предполье Купянска и часть оборонительного рубежа украинских войск. Удержание этого населённого пункта позволяло украинской стороне стабилизировать линию обороны восточнее города. Российские войска последовательно вытесняли противника из лесопосадок и с высот, после чего завершили зачистку села.

Взятие Синьковки создаёт условия для выравнивания линии фронта и оказания давления на следующий рубеж обороны противника, включая населённые пункты Петропавловка и Кисловка. Этот успех повышает возможности для манёвра на данном участке фронта.

