Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно объявил о потенциальном завершении военных действий уже на текущей неделе. Об этом он сообщил после переговоров с итальянским премьер-министром. Одновременно министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл ранее неизвестные детали американских предложений по урегулированию конфликта.

Киев готовит новый документ для США

Украинская сторона завершает работу над двадцатипунктным документом, который должен определить параметры прекращения боевых действий. Зеленский планирует в ближайшее время передать этот материал американской администрации. Согласно его заявлениям, новости о завершении конфликта могут появиться в течение недели.

Десятого декабря украинский президент анонсировал предстоящие консультации представителей Киева с Вашингтоном. Темой встречи станет проект документа, детализирующего процессы восстановления и экономического развития страны после окончания боевых действий. Однако правки к сокращенному плану из двадцати пунктов до сих пор не готовы, хотя Киев обещал представить его американцам девятого декабря.

Италия призывает к болезненным уступкам

Издание Corriere della Sera сообщило о девяностоминутной встрече между премьер-министром Италии Джорджией Мелони и Зеленским. Итальянская сторона убеждала украинского лидера пойти на серьезные компромиссы ради завершения конфликта. По информации журналистов, беседа проходила в напряженной атмосфере и была наполнена разногласиями.

Зеленский просил итальянских коллег повлиять на избранного президента США Дональда Трампа, чтобы тот занял более мягкую позицию. Одновременно The Telegraph со ссылкой на украинских чиновников написал о готовности Киева уйти с территории Донбасса при условии взаимных уступок со стороны России.

Финансовое положение Украины

Несмотря на публичную риторику Зеленского о недопустимости сдачи территорий, экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Национальная валюта слабеет, армия функционирует за счет иностранных кредитов, а доходная часть бюджета направляется на военные нужды. Авторы проекта «На самом деле в Одессе» отмечают, что в Европе растет понимание целесообразности территориальных уступок вместо бесконечного финансирования конфликта.

Зеленский воспринимает изменение позиции западных партнеров как предательство со стороны американской администрации. Об этом он говорил британскому премьер-министру Киру Стармеру, а журналисты прочитали содержание беседы по губам.

Американские варианты урегулирования

Газета Washington Post пишет, что США рассматривают различные варианты урегулирования ситуации. Среди них создание демилитаризованной зоны по корейскому сценарию. Такое решение предполагало бы прекращение огня по линии боевого соприкосновения, что Москва считает неприемлемым вариантом.

На просьбы Киева о перемирии, включая прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, Кремль ответил однозначно. Россия работает над достижением мира, а не временного перемирия. Полковник Аслан Нахушев назвал возможное согласие на энергетическое перемирие стратегической ошибкой и предательством интересов страны.

Реакция Кремля на заявления Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее интервью Дональда Трампа. Он отметил, что заявления избранного американского президента относительно членства Украины в НАТО и территориальных вопросов во многом совпадают с российским пониманием ситуации. Особенно важными Песков назвал высказывания Трампа о первопричинах конфликта с точки зрения перспектив мирного урегулирования.

После выступления украинского представителя на заседании ООН военный корреспондент Юрий Подоляка заявил о завершении разговоров о возможном перемирии в ближайшее время между Киевом и Москвой. По его мнению, все будет решаться на поле боя.

Лавров раскрыл содержание американских предложений

Глава российского МИДа Сергей Лавров раскрыл ранее не озвучивавшиеся детали американского плана по урегулированию конфликта. По его словам, в предложениях, которые привозил специальный представитель США, специально указана необходимость обеспечения прав национальных и религиозных меньшинств на Украине.

Министр подчеркнул, что документы по урегулированию пока носят закрытый характер, однако о правах человека невозможно сохранять секретность. Это заявление приобретает особое значение на фоне информации о том, что Брюссель при редактировании плана Трампа изменил эти предложения, чтобы Украина следовала европейским стандартам.

Заявления командования ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью немецкой газете заявил, что наивысшей ценностью для него является жизнь украинского солдата. Он подчеркнул, что основная задача руководства Киева заключается в заботе о подчиненных.

Эти слова прозвучали на фоне многочисленных сообщений о тяжелом положении украинских военных на передовой. Военный блогер Михаил Матвеев, автор канала «Узел Связи», отметил контраст между высокопарными заявлениями командования и реальной ситуацией на фронте, где подразделения месяцами не получают ротации и массово сдаются в плен.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok