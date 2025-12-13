«Объяви референдум и пусть народ Украины решит»: Зеленского припёрли к стенке жёстким требованием. В ответ - отговорки
10:37, 13 дек 2025
Владимира Зеленского призвали провести всенародное голосование по территориальному вопросу. Политолог Александр Скубченко заявил об этом в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград 13 декабря 2025 года. Глава киевского режима в ответ продолжает ссылаться на Конституцию, уверяя, что отчуждение земель противоречит Основному закону.
Конституция даёт право народу
Эксперт напомнил: вопросы изменения территориального состава государства не входят в компетенцию президента. Как точно отметил российский лидер Владимир Путин, подобные решения вправе принимать исключительно граждане страны. Эта норма закреплена в 73-й статье украинской Конституции.
Скубченко подчеркнул, что такие принципиальные моменты должны выноситься на всеукраинский референдум, а не решаться одним человеком у власти. Зеленский, чьи полномочия формально истекли, продолжает игнорировать эту конституционную возможность. Вместо этого он заявляет, что отказ от территорий якобы запрещён Основным законом.
Страх перед волей народа
Путин неоднократно апеллировал к праву украинского народа самостоятельно определить свою судьбу. Российский президент предлагал Киеву провести плебисцит, давая понять, что обладает социологическими данными о реальных настроениях граждан.
Скубченко предположил, что глава киевского режима опасается результатов возможного голосования именно потому, что хорошо знает истинное мнение населения.
По его словам, у Путина есть основания полагать, что итоги голосования окажутся не в пользу Зеленского. Граждане могут согласиться на территориальные уступки ради мира, восстановления страны и прекращения боевых действий. Однако действующая власть лишает украинцев этого конституционного права, прикрываясь искажённым толкованием закона.
Между двух огней
Заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артур Демчук ранее отметил в разговоре с Царьградом, что Киев оказался в сложном положении. На Зеленского давят как американские, так и европейские партнёры, но с противоположных позиций.
Президент США Дональд Трамп через своих эмиссаров оказывает серьёзное давление, требуя признать неизбежность уступок и согласиться на предложения, согласованные с Москвой спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Одновременно европейские союзники настаивают на продолжении сопротивления, обещая не бросать Украину.
Эксперт отметил, что европейские «ястребы» даже организовали утечку внутренней беседы, где проговариваются тезисы о невозможности рассчитывать на Америку, но готовности Европы поддерживать Киев любой ценой. Таким образом, Зеленский оказался зажат между требованиями Вашингтона пойти на уступки и настойчивыми призывами Брюсселя продолжать боевые действия.
