Владимира Зеленского призвали провести всенародное голосование по территориальному вопросу. Политолог Александр Скубченко заявил об этом в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград 13 декабря 2025 года. Глава киевского режима в ответ продолжает ссылаться на Конституцию, уверяя, что отчуждение земель противоречит Основному закону.

Конституция даёт право народу

Эксперт напомнил: вопросы изменения территориального состава государства не входят в компетенцию президента. Как точно отметил российский лидер Владимир Путин, подобные решения вправе принимать исключительно граждане страны. Эта норма закреплена в 73-й статье украинской Конституции.

Скубченко подчеркнул, что такие принципиальные моменты должны выноситься на всеукраинский референдум, а не решаться одним человеком у власти. Зеленский, чьи полномочия формально истекли, продолжает игнорировать эту конституционную возможность. Вместо этого он заявляет, что отказ от территорий якобы запрещён Основным законом.

«На всеукраинском референдуме народ может высказаться и по поводу территории. Это не твои полномочия. У Зеленского лишь один голос. В стране остаются 30 миллионов человек, и он только один из них. Приди на референдум и скажи, что не отдашь России Донбасс. Своё „нет“ поставь в одном бюллетене. А все остальные граждане выскажут уже своё мнение», — заявил политолог.

Страх перед волей народа

Путин неоднократно апеллировал к праву украинского народа самостоятельно определить свою судьбу. Российский президент предлагал Киеву провести плебисцит, давая понять, что обладает социологическими данными о реальных настроениях граждан.

Скубченко предположил, что глава киевского режима опасается результатов возможного голосования именно потому, что хорошо знает истинное мнение населения.

«Почему он боится? Если ты уверен, что представляешь украинцев, что они будут против отчуждения — объяви референдум. Покажи это», — потребовал эксперт.

По его словам, у Путина есть основания полагать, что итоги голосования окажутся не в пользу Зеленского. Граждане могут согласиться на территориальные уступки ради мира, восстановления страны и прекращения боевых действий. Однако действующая власть лишает украинцев этого конституционного права, прикрываясь искажённым толкованием закона.

Между двух огней

Заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артур Демчук ранее отметил в разговоре с Царьградом, что Киев оказался в сложном положении. На Зеленского давят как американские, так и европейские партнёры, но с противоположных позиций.

Президент США Дональд Трамп через своих эмиссаров оказывает серьёзное давление, требуя признать неизбежность уступок и согласиться на предложения, согласованные с Москвой спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Одновременно европейские союзники настаивают на продолжении сопротивления, обещая не бросать Украину.

«Понятно, что европейцам нужно, чтобы конфликт продолжался, потому что слишком большие ставки. Если Украина сейчас капитулирует, получается, все деньги, которые Европа потратила, и все ожидаемые выгоды будут упущены», — пояснил Демчук. Европейским политикам придётся объяснять своим налогоплательщикам, куда ушли средства и зачем были заключены крупные контракты на поставки вооружений, включая американское оружие.

Эксперт отметил, что европейские «ястребы» даже организовали утечку внутренней беседы, где проговариваются тезисы о невозможности рассчитывать на Америку, но готовности Европы поддерживать Киев любой ценой. Таким образом, Зеленский оказался зажат между требованиями Вашингтона пойти на уступки и настойчивыми призывами Брюсселя продолжать боевые действия.

