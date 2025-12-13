"Беда. Он будет закрывать всё": Пластырь Трампа вызвал переполох. Что скрывает президент США? Сказал доктор Кондрахин

11:01, 13 дек 2025

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин прокомментировал появление пластыря на правой руке американского лидера Дональда Трампа. Эксперт высказал мнение о возможных причинах травмы на запястье президента.

Пресс-секретарь администрации Белого дома Каролин Левитт сравнила Овальный кабинет с крупным транспортным узлом по числу посетителей. По её словам, непрекращающийся поток рукопожатий стал причиной появления синяка на запястье главы государства, который тот прикрывает пластырем.

Президент ежедневно встречается с таким количеством людей, что его Овальный кабинет напоминает оживленный вокзал. Число контактов превышает то, с чем сталкивается любой другой человек. Трамп непрерывно обменивается рукопожатиями с посетителями.

Такое пояснение Левитт дала в ответ на вопрос журналистов о заметных следах и пластыре на тыльной стороне кисти президента. Представители прессы выдвинули версию, что под пластырем скрывается след от медицинского катетера.

Андрей Кондрахин, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии им. Н. И. Пирогова, в беседе с изданием Царьград напомнил, что уже комментировал эту ситуацию ранее.

По словам специалиста, на этом участке руки у Трампа образовалась гематома. Кисть относится к наиболее травмоопасным частям тела. Учитывая возраст президента, повреждение могло возникнуть от удара или во время игры в гольф. Связь с катетером не является обязательной, поэтому точно определить причину затруднительно.

Пластырь необходим для маскировки неэстетичного вида травмы. Для публичного человека это серьезная проблема — он стремится скрыть все видимые дефекты. Однако полностью замаскировать такое повреждение невозможно, оно всё равно будет заметно.

Каролин Левитт внесла дополнительную ясность в ситуацию. Она подтвердила факт ежедневного приёма президентом аспирина с профилактической целью. Медики отмечают, что этот препарат способен влиять на процесс образования гематом, пояснила представитель администрации.

Ранее Дональд Трамп опроверг информацию о проблемах со здоровьем. Президент США заявил о превосходном физическом и ментальном состоянии, добавив, что самостоятельно определит момент, когда потребуется снизить темп работы. Он отметил результаты медицинских обследований и когнитивных тестов, назвав кощунственными и возможно изменническими постоянные публикации недостоверной информации в The New York Times и других изданиях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok