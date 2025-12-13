"Пацаны растащат": Жестокая правда офицера отцу погибшего на СВО бойца вызвала шок

11:10, 13 дек 2025

Отец погибшего в ходе СВО бойца обратился в военкомат с вопросом о личных вещах сына. Офицер предупредил: через пару недель сослуживцы все разберут. Прогноз сбылся — исчезло не только снаряжение, но и документы, карта, с которой сняли деньги. Инцидент произошел в одной из частей, информацию распространила журналист и общественница Анастасия Кашеварова.

Цинизм в военкомате

После получения справки о гибели сына мужчина пришел в часть узнать о судьбе личных вещей. Младший лейтенант на вопрос ответил без обиняков: пару недель они пролежат в части, затем бойцы все растащат. Предсказание сбылось полностью.

Пропали не только экипировка и снаряжение. Исчезли паспорт погибшего, контракт с Минобороны, банковская карта, личный телефон и даже цитатник Мао Цзедуна. Но на этом история не закончилась, пишет Царьград.

Обналичили карту погибшего

Сослуживцы, воспользовавшись паспортом или доверенностью с подписью командира части, выпустили дополнительную банковскую карту на счет погибшего бойца. Все средства, которые поступили на счет в августе, были сняты и разделены между ними. Отец узнал об этом случайно, пытаясь разобраться с документами сына.

По словам Кашеваровой, трепетное отношение к вещам павших товарищей, свойственное бойцам Великой Отечественной войны, в современных реалиях стало редкостью. Общественница констатирует: в большинстве случаев человек человеку волк даже на фронте.

Что говорят на передовой

Журналист, находясь на одном из пунктов временного размещения в Мариуполе, спросил у добровольца с позывным «Сварог» о причинах, по которым на фото и видео с телами украинских боевиков те часто оказываются босиком. Ответ оказался откровенным: натовская обувь лучше российской, поэтому некоторые бойцы не упускают возможности поживиться трофеями.

Сам «Сварог» признался, что столкнулся с подобной ситуацией на разбитой позиции противника, но переступить через себя не смог. Однако находятся те, для кого такие моральные барьеры не существуют.

Позиция командиров

Командир взвода с позывным «Аякс» объяснил, что по уставу личные вещи перед заданием сдаются командиру, а паспорт хранится у замполита. В использовании снаряжения погибшего товарища он не видит ничего предосудительного — каска или бронежилет могут спасти жизнь живым бойцам.

Сам «Аякс» поделился опытом: во время выхода из-за ленты под ударами дронов у него слетела каска, по дороге он подобрал экипировку погибшего товарища и вышел целым. Когда в его подразделении погиб боец с позывным «Воин», командир разрешил взять броник и каску, но телефон, фотографии и часы сложил отдельно для передачи семье.

Где проходит грань

Однако командир отметил: среди добровольцев и мобилизованных встречаются люди, для которых совесть — пустой звук. Например, боец погибает пятого декабря, а в документах указывают восьмое число. Три дня снимают деньги с карты, ведь проверить некому.

По мнению «Аякса», если один такой человек совершит проступок, его можно отправить на более сложный участок для исправления. Но когда несколько подобных личностей оказываются в одном подразделении, начинается настоящая дичь.

Юридическая оценка

Командир взвода, имеющий юридическое образование, отметил: в описанной Кашеваровой ситуации присутствуют все признаки преступления по статье «Мошенничество». Более того, преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, что грозит до пяти лет лишения свободы. Также прослеживается состав преступления по статье 325 УК РФ — похищение личного документа, паспорта.

По предположению «Аякса», описанная ситуация произошла в штурмовых подразделениях, где контроль за личными вещами бойцов ослаблен из-за специфики боевых действий.

Вопрос дисциплины

За последнее время в сети появляется все больше тревожных сигналов: ямы для несогласных, поборы, обнуления выплат. Теперь к этому списку добавилось мародерство и мошенничество среди своих. Кашеварова задается резонным вопросом: армия — гордость страны, государево войско, а не сброд.

Даже если среди мобилизованных и добровольцев оказалось много случайных людей с низкой моралью и непониманием боевого братства, контроль должен существовать. Дисциплина должна быть на должном уровне, а случаи мародерства и мошенничества — становиться объектом пристального внимания правоохранительных органов.

Вопрос о сохранности личных вещей погибших бойцов выходит за рамки имущественных споров. Речь идет о памяти павших, об уважении к их подвигу и о моральном облике армии в целом.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный