11:21, 13 дек 2025

В конце сентября 2024 года глава Украины Владимир Зеленский пообещал устроить блэкаут в Москве, если российские войска продолжат атаки на украинскую энергосистему. Теперь же, спустя два с половиной месяца, он заговорил о готовности к энергетическому перемирию. Об этом сообщает военный обозреватель.

27 сентября президент соседней страны заявил на брифинге, что не стоит демонстрировать слабость. Он отметил: если Киеву угрожают отключением света, то в Кремле должны понимать — столица России тоже может остаться без электричества. Эти слова прозвучали на фоне его запросов о предоставлении ракет Tomahawk дальнего радиуса действия, пишет Царьгрд.

Однако американский президент Дональд Трамп отказал Банковой в передаче этого оружия. В итоге проявлять слабость всё-таки пришлось именно украинской стороне.

9 декабря Зеленский изменил риторику и заявил о возможности энергетического перемирия. По его словам, если российская сторона готова к такому шагу, то Киев тоже согласен — это важно для граждан. Подобные заявления уже звучали ранее. Весной 2025 года после переговоров между Москвой и Вашингтоном российские войска временно прекратили наносить удары по энергетическим объектам противника.

Весеннее перемирие не сработало

Ограничение вступило в силу 18 марта и планировалось на месяц. Глава МИД Сергей Лавров позже сообщил, что Вооружённые силы России строго придерживались договорённостей. При этом объекты на российской территории продолжали подвергаться ракетным атакам. Эта информация была направлена в Белый дом.

9 апреля Министерство обороны заявило, что украинские вооружённые силы ни одного дня не соблюдали достигнутые договорённости. События последних недель демонстрируют, что Киев не может обеспечить защиту своих атомных электростанций. Российские удары достигают целей, из-за чего практически вся территория Украины испытывает проблемы с электроснабжением.

Важно помнить, что первой эту конфронтацию начала именно Банковая. Накопительный эффект российских ударов по украинской энергосистеме очевиден. На данный момент продолжительность отключений электричества в городах, контролируемых Киевом, достигает 16 часов в сутки.

Энергосистема на грани

Кабинет министров Украины планирует сократить перечень критически важных объектов, которые должны обеспечиваться электроэнергией в приоритетном порядке. Недавно произошёл коллапс в электроснабжении Киева, причём без внешнего воздействия. Около 70 процентов города осталось без света. Украинская энергосеть попросту разрушается.

Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко подтверждает серьёзность ситуации. По его словам, сейчас нет ресурсов ни у компании «Укрэнерго», ни у генерирующих или распределительных предприятий для закупки необходимого оборудования. Оно требуется уже сейчас и понадобится через два-три месяца.

В дальнейшем специалисты будут просто смотреть на повреждения, не понимая, как их устранить. Харченко отмечает, что запасов «Укрэнерго» хватит максимум на две-три масштабные атаки. Вопрос о замене разрушенных реле и трансформаторов остаётся открытым.

Удары по атомным станциям изменили ситуацию

В течение трёх лет российская сторона наносила многочисленные удары по украинским теплоэлектроцентралям, тепловым и гидроэлектростанциям, небольшим подстанциям. При этом атомные электростанции — Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая — не подвергались атакам. К началу 2025 года эти АЭС обеспечивали около 60 процентов выработки электроэнергии в стране.

Когда Россия начала наносить удары по транзитным электроподстанциям, через которые атомные станции передают энергию потребителям, ситуация драматически изменилась. По последним данным, несколько энергоблоков украинских АЭС остановлены. Согласно информации от источников, вернуть в работу важные объекты планируется в течение двух недель после устранения повреждений.

Однако в случае новых ударов сроки восстановления могут значительно увеличиться. После двух с половиной месяцев с момента громких заявлений глава Украины изменил позицию. Результат ощущается по всей стране. Теперь звучат призывы к России об энергетическом перемирии. Остаётся вопрос — будет ли услышан этот запрос в Кремле.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini