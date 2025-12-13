11:30, 13 дек 2025

Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев представил доклад о биологических лабораториях, обнаруженных на территории Украины, пишет Царьград. Микробиолог Игорь Никулин, ранее входивший в комиссию ООН по биологическому и химическому оружию, рассказал о проводившихся там исследованиях.

Обнаружение лабораторий

Согласно докладу Ртищева, на украинской территории были найдены биохимические лаборатории, работавшие под контролем западных партнеров. Российские военнослужащие также сообщали об обнаружении подобных объектов в ходе операций на освобожденных территориях.

В этих исследовательских центрах, помимо прочего, велись разработки, продукты которых украинская сторона применяла против российских военных на линии соприкосновения, несмотря на международные нормы.

Инцидент в Виннице

Никулин привел пример вспышки атипичной пневмонии в Виннице, где погибли десятки человек. По результатам расследования комиссии выяснилось, что вентиляционная система американской лаборатории была напрямую связана с детским дошкольным учреждением, где и произошла вспышка заболевания.

Закрытие этой лаборатории американской стороной косвенно указывает на осведомленность о возможных рисках, отметил микробиолог в разговоре с изданием Царьград.

Данные медицинских обследований

Никулин также сообщил о результатах медицинских осмотров украинских военнопленных. Российские врачи, оказывавшие им медицинскую помощь, обнаруживали нестандартные антитела в крови обследуемых.

У значительного числа украинских военнослужащих были выявлены антитела к конго-крымской геморрагической лихорадке, чуме, туляремии, лептоспирозу и другим опасным инфекциям. Это может свидетельствовать о проведении незаконных экспериментов, считает ученый. Он также отметил, что после начала боевых действий на Донбассе фиксировались вспышки ранее неизвестных заболеваний.

Возможные причины

По мнению Никулина, причина участия США и европейских стран в этих исследованиях связана с использованием украинского населения для проверки различных препаратов. Стандартное тестирование вакцин требует значительных финансовых затрат и занимает несколько лет, тогда как на территории Украины этот процесс проходил быстрее и с минимальными издержками, пояснил микробиолог.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini