Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

На детях тестировали один вирус, на солдатах - другой: Вскрылись чудовищные опыты Киева

На детях тестировали один вирус, на солдатах - другой: Вскрылись чудовищные опыты Киева

11:30, 13 дек 2025

Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев представил доклад о биологических лабораториях, обнаруженных на территории Украины, пишет Царьград. Микробиолог Игорь Никулин, ранее входивший в комиссию ООН по биологическому и химическому оружию, рассказал о проводившихся там исследованиях.

Обнаружение лабораторий

Согласно докладу Ртищева, на украинской территории были найдены биохимические лаборатории, работавшие под контролем западных партнеров. Российские военнослужащие также сообщали об обнаружении подобных объектов в ходе операций на освобожденных территориях.

В этих исследовательских центрах, помимо прочего, велись разработки, продукты которых украинская сторона применяла против российских военных на линии соприкосновения, несмотря на международные нормы.

Инцидент в Виннице

Никулин привел пример вспышки атипичной пневмонии в Виннице, где погибли десятки человек. По результатам расследования комиссии выяснилось, что вентиляционная система американской лаборатории была напрямую связана с детским дошкольным учреждением, где и произошла вспышка заболевания.

Закрытие этой лаборатории американской стороной косвенно указывает на осведомленность о возможных рисках, отметил микробиолог в разговоре с изданием Царьград.

Данные медицинских обследований

Никулин также сообщил о результатах медицинских осмотров украинских военнопленных. Российские врачи, оказывавшие им медицинскую помощь, обнаруживали нестандартные антитела в крови обследуемых.

У значительного числа украинских военнослужащих были выявлены антитела к конго-крымской геморрагической лихорадке, чуме, туляремии, лептоспирозу и другим опасным инфекциям. Это может свидетельствовать о проведении незаконных экспериментов, считает ученый. Он также отметил, что после начала боевых действий на Донбассе фиксировались вспышки ранее неизвестных заболеваний.

Возможные причины

По мнению Никулина, причина участия США и европейских стран в этих исследованиях связана с использованием украинского населения для проверки различных препаратов. Стандартное тестирование вакцин требует значительных финансовых затрат и занимает несколько лет, тогда как на территории Украины этот процесс проходил быстрее и с минимальными издержками, пояснил микробиолог.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Зеленский тянул 2,5 месяца. Час расплаты настал. Начались униженные просьбы к России

Читайте также:

Зеленский тянул 2,5 месяца. Час расплаты настал. Начались униженные просьбы к России
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Читайте также

Алаудинов назвал количество танков ВСУ, которые вторглись в Курскую область
Россия/мир
Алаудинов назвал количество танков ВСУ, которые вторглись в Курскую область
Убийство генерала, массированный удар «Геранями», Покровск «погружают» в огромный котел: сводки от военкоров на 18 декабря 2024 года
Россия/мир
Убийство генерала, массированный удар «Геранями», Покровск «погружают» в огромный котел: сводки от военкоров на 18 декабря 2024 года
Чтобы все сразу умерли: пленный рассказал, как ВСУ готовят на Донбассе боеприпасы с запрещенным хлорпикрином
Россия/мир
Чтобы все сразу умерли: пленный рассказал, как ВСУ готовят на Донбассе боеприпасы с запрещенным хлорпикрином
Американские танки Abrams заметили в Суджанском районе Курской области
Россия/мир
Американские танки Abrams заметили в Суджанском районе Курской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен