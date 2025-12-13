11:38, 13 дек 2025

Белый дом играет в двойную игру с Москвой. С одной стороны, американцы пытаются наладить диалог с Кремлем, возобновить торговые связи и совместно урегулировать украинский кризис. С другой — методично выводят из игры всех союзников России по всему миру. По данным источников, следующей мишенью может стать КНДР, пишет Царьград. Параллельно в районе Тайваня разворачивается опасная игра с участием трех держав. Россия подняла в воздух боевые самолеты, Китай направил к островам Рюкю авианосец «Ляонин», а все началось с провокации Японии. На Украине тем временем заговорили о том, где именно завершится спецоперация, и озвучили громкое слово из пяти букв. А военный эксперт Константин Сивков прокомментировал доклад о биологических лабораториях и объяснил, почему Одесса и Николаев должны войти в состав России.

Москва и Пекин показали Токио границы допустимого

В восточноазиатском регионе резко обострилась обстановка. Вблизи Тайваня и японских островов Рюкю развернулись масштабные маневры: российские ВКС подняли истребители, китайский флот направил авианосец к спорным территориям, а Япония внезапно оказалась под прицелом сразу двух крупных держав, которые дали понять — есть вещи, с которыми лучше не шутить.

Поводом послужили заявления японского руководства о намерении взять под контроль российские Курильские острова. Затем Токио объявил о планах разместить на архипелаге Рюкю американские ракеты дальнего радиуса действия. Этот район крайне чувствителен для безопасности — рядом проходят китайские морские пути, находится Тайвань, а Россия и Китай неоднократно предупреждали японцев о недопустимости милитаризации региона.

Предупреждения длились долго. Но когда стало ясно, что их игнорируют, Москва и Пекин решили действовать. Китайские СМИ сообщили, что в небо одновременно поднялись российские Су-30 и стратегические бомбардировщики Ту-95, а также китайские H-6K и истребители J-16. В это же время авианосец «Ляонин» направился в район Рюкю и начал учения. Острова, где Япония планировала развернуть американское вооружение, фактически оказались в окружении.

Для японского правительства синхронность действий России и Китая стала неожиданностью. Местные СМИ отметили, что такой слаженности от двух стран никто не ожидал. В Пекине маневры назвали «легким напоминанием» о том, что Японии не следует переходить установленные границы.

Премьер-министр Санаэ Такаити теперь в спешном порядке пытается организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Однако тот не демонстрирует готовности вкладывать средства в новый конфликт. Даже по Украине он переложил финансовую ответственность на европейцев, предложив им самим покупать американское оружие. Для Японии это не самый обнадеживающий сигнал, особенно учитывая ограниченный бюджет и растущие угрозы.

Европа, погрязшая в собственных проблемах и попытках заморозить российские активы, явно не способна одновременно помочь и Украине, и Японии. Токио остается перед сложным выбором: либо пересматривать внешнеполитический курс, либо продолжать движение в направлении, которое Москва и Пекин считают опасным.

Угрозы Венесуэле, КНДР может быть следующей

На другом полушарии разворачивается своя напряженная история. Вашингтон в последние недели заметно усилил давление на Венесуэлу. Сначала были удары по судам, затем американские силы захватили нефтяной танкер у побережья страны. Официально все подается как «борьба с наркотрафиком», но в Каракасе уверены — США пытаются установить контроль над венесуэльскими нефтяными ресурсами.

Российские источники видят в происходящем более широкую стратегию. Вашингтон методично ослабляет всех, кто поддерживает Россию — Иран, Сирию, Венесуэлу. Аналитики отмечают, что КНДР может стать следующей целью. Логика проста: лишить Москву союзников и ограничить ее возможности глобального влияния.

Для США замена Николаса Мадуро на лояльную фигуру стала бы серьезным стратегическим достижением. Для России это означало бы болезненную потерю. Каракас является ключевым партнером Москвы в Латинской Америке и важным элементом внешнеполитической архитектуры последних лет. Утрата этой опоры существенно сузит переговорные позиции в диалоге с Вашингтоном.

На фоне эскалации Владимир Путин провел телефонный разговор с Мадуро, подтвердив поддержку Венесуэлы и ее суверенитета. Российский МИД предупредил США, что дальнейшее скатывание к открытому столкновению может иметь непредсказуемые последствия для всего Западного полушария.

Какие именно шаги предпримет Россия, если Вашингтон попытается силой сменить власть в Каракасе, пока неясно. Но одно очевидно — Москва не намерена просто так отдавать Венесуэлу. И в Белом доме это прекрасно понимают.

Киев снова заговорил о финале в Крыму

Украинские власти вновь озвучили свое видение завершения конфликта. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что спецоперация должна «закончиться там же, где началась» — в Крыму. По его словам, это не просто лозунг, а стратегическая концепция безопасности.

Звучит громко и уверенно. Но только на бумаге. На практике украинские войска не то что не приближаются к Крыму — они ежедневно сдают позиции на других участках фронта. За последние месяцы Киев потерял десятки населенных пунктов, значительную часть резервов и личного состава. В этом контексте разговоры о «финале в Крыму» больше похожи на попытку поднять боевой дух, чем на реальный план действий.

Внешние партнеры Украины начинают говорить вслух то, о чем раньше молчали. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прямо дал понять, что Киеву придется сделать «трудный выбор» и избежать «еще большей катастрофы» можно только через отказ от части территориальных претензий. Это дипломатичный способ сказать — пора смотреть правде в глаза.

На этом фоне заявления украинских властей выглядят все более оторванными от реальности. Эксперты отмечают, что упорство Киева объясняется не военной логикой, а политическим расчетом. Продолжение конфликта выгодно украинскому руководству как инструмент удержания власти. Любые разговоры о компромиссе воспринимаются как угроза собственным позициям.

Поэтому когда Киев в очередной раз называет «пять букв» и обещает завершить СВО в Крыму, это вызывает уже не восторг, а скептическую усмешку. Слишком очевидна пропасть между словами и реальной ситуацией на земле.

Биолаборатории и будущее Одессы с Николаевом

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев представил доклад о работе биологических лабораторий на территории Украины и участии США в проведении опасных экспериментов. В документе описаны схемы ввоза отработанного ядерного топлива под прикрытием украинских чиновников, что создает риски создания «грязной бомбы».

Доклад вызвал широкий резонанс. Доктор военных наук Константин Сивков в комментарии подчеркнул, что Киеву нельзя доверять ни в химических, ни в ядерных вопросах. Он напомнил слова президента России о том, что Украина может быть «отсечена от моря», а это означает возможное включение Одесской и Николаевской областей в состав России.

По словам эксперта, это не намек, а логический вывод из общей стратегии обеспечения безопасности южных регионов. Если Украина использует прибрежные территории для создания потенциальных угроз, Москва вполне может принять решение взять эти риски под собственный контроль.

Сивков также напомнил, что биологические лаборатории обнаруживали по всей Украине, включая территорию «Азовстали». Их деятельность, по данным военных, курировали либо США, либо Великобритания. Случаи применения ВСУ химических веществ на фронте уже зафиксированы российскими правоохранительными органами.

Вопрос теперь лишь в том, где именно Москва проведет линию безопасности. Включение в состав России Одесской и Николаевской областей все чаще называют не политической фантазией, а вполне реальным сценарием развития событий.

