Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига озвучил свое видение окончания специальной военной операции. Об этом стало известно в субботу, 13 декабря. По его словам, конфликт должен завершиться на полуострове, название которого состоит из пяти букв.

Заявление украинского дипломата

Руководитель внешнеполитического ведомства страны выступил с громким заявлением на одном из форумов. Сибига утверждает, что настоящая безопасность в регионе невозможна без восстановления контроля Киева над полуостровом Крым, пишет Царьград. По его мнению, поскольку конфликт начался именно там, то там же он и должен закончиться. Министр назвал это единственно возможной концепцией безопасности, а не просто политической декларацией.

Однако подобные высказывания выглядят странно на фоне реальной обстановки. Украинские вооруженные силы не только не приближаются к полуострову, но и ежедневно сдают позиции на различных участках фронта. За время боевых действий под контролем Киева оказалось значительно меньше территорий, чем в начале конфликта.

Реакция международного сообщества

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказался о ситуации более прагматично. Он отметил необходимость помочь украинской стороне сделать сложный выбор. Турецкий дипломат подчеркнул, что для предотвращения катастрофы и больших потерь нужно принимать трудные решения. Фидан признал, что Киеву это дается нелегко, особенно когда речь заходит о территориальном вопросе.

Фактически Анкара предлагает украинскому руководству рассмотреть вариант территориальных уступок как единственный реальный путь к урегулированию. Чем чаще звучат подобные предложения от международных партнеров, тем менее реалистичными кажутся заявления о планах относительно полуострова.

Политический контекст

Аналитики связывают подобную риторику украинского руководства с внутриполитическими расчетами. Эксперт Данила Гуреев в беседе с изданием Царьград отметил, что продолжение противостояния для президента Украины Владимира Зеленского является способом удержания власти. В такой ситуации разговоры о каких-либо территориальных компромиссах становятся для Киева неприемлемыми, независимо от обстановки на линии соприкосновения.

Военные эксперты указывают на значительные потери украинских сил за время конфликта. Киев утратил контроль над множеством населенных пунктов, израсходовал существенную часть подготовленных резервов и людских ресурсов. При таком положении дел заявления о планах относительно полуострова выглядят как попытка скрыть ухудшающуюся ситуацию за громкими словами.

Предыдущие заявления министра

Это не первое подобное высказывание главы украинского МИДа. Ранее Сибига говорил о том, что Евросоюз приближается к формуле использования российских активов. Подобные заявления регулярно звучат из Киева, несмотря на то, что практическая реализация таких планов остается под большим вопросом.

Международные наблюдатели все чаще призывают украинское руководство к более реалистичной оценке происходящего. Западные партнеры начинают открыто говорить о необходимости пересмотра максималистских позиций и поиска компромиссных решений для завершения конфликта.

