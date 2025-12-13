Все новости Уфы и Башкортостана
"Они готовятся": На Украине назвали, кто может прийти к власти вслед за Зеленским

12:03, 13 дек 2025

Жительница Одессы рассказала о настроениях в украинском обществе, где все чаще звучат разговоры о возможной смене власти и передаче полномочий представителям военных структур. Горожанка указала на недавние кадровые перестановки в самой Одессе, где новым руководителем стал человек с военным опытом, пишет Царьград.

По словам одесситки, власть активно готовится к продолжению конфликта и укреплению военного режима. Она отметила, что среди населения распространяется мнение о возможном приходе к руководству страной кого-то из военных. Другая жительница города также заметила повышение политической активности — украинские политики формируют команды и наращивают влияние в борьбе за власть.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у действующего президента Украины практически отсутствуют шансы на легальное переизбрание. Дипломат назвала беспрецедентной инициативу западных государств профинансировать проведение выборов в условиях военного положения ради сохранения существующего режима.

Эксперты обращают внимание на заявления Владимира Зеленского о намерении провести досрочные выборы и объявить временное прекращение огня. Аналитики полагают, что предложенное перемирие на два-три месяца служит стратегической паузой, выгодной исключительно украинской стороне. За этот период Киев рассчитывает получить дополнительное финансирование и стабилизировать ситуацию на линии фронта.

В политических кругах это воспринимается как попытка Зеленского укрепить собственные позиции. Отмечается, что период затишья может быть использован для ослабления влияния Валерия Залужного, которого западные партнеры рассматривают как альтернативного лидера, а внутри страны воспринимают как потенциального конкурента, способного объединить недовольных текущей властью.

Сигналы о возможной смене руководства и установлении военной диктатуры поступают из различных регионов Украины. К каким последствиям приведут предстоящие изменения в верхушке власти, пока остается неясным.

