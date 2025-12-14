"Русским хлопцам мы от счастья на шею кидались. Четыре года под фашистским гнётом жили": Жители Северска дождались наших бойцов

12:08, 14 дек 2025

Город Северск в зоне СВО встретил российских военных после четырех лет оккупации. О деталях освобождения населенного пункта рассказали военнослужащие штурмовых подразделений, сообщает KP.RU.

Как брали город

Северск практически полностью разрушен — около 90 процентов зданий превратились в руины. Местные жители все это время прятались в подвалах, погребах и полуподвальных помещениях пятиэтажек. Именно там они пережидали обстрелы и ждали прихода российских войск.

Операция по взятию населенного пункта началась не с прямого штурма. Сначала военные лишили противника снабжения — наносили удары по трубопроводам, железнодорожным путям, точкам запуска беспилотников и командным пунктам. Только после этого штурмовые группы скрытно проникли в город и начали действовать небольшими отрядами.

Командир штурмового взвода с позывным Тис отметил особую сложность городских боев по сравнению с действиями на открытой территории. Многоэтажные здания давали украинским военным хороший обзор, поэтому приходилось работать быстро и точно.

Кто защищал позиции

Российским подразделениям противостояли военнослужащие 54-й бригады ВСУ — пехота, обученная по натовским стандартам, включая опытных операторов дронов. Но после уничтожения узлов управления и позиций в трубах их оборона начала разваливаться. При сближении украинские военные часто оставляли позиции.

Сейчас город в основном зачищен. Отдельные бойцы ВСУ могут скрываться в подвалах, а подъезд к населенному пункту опасен из-за FPV-дронов. Внутри города до реки перемещаться уже можно относительно спокойно. Лучше всего сохранился частный сектор — жители сами чинили дома после обстрелов.

Помощь местных

Командир штурмовой роты с позывным Испанец рассказал, что без помощи мирных жителей продвигаться было бы намного сложнее. Люди приносили воду и еду, помогали раненым, указывали расположение позиций ВСУ. Военные всегда перепроверяли эту информацию — и каждый раз убеждались в ее правдивости.

Бои шли от здания к зданию. Противник часто находился в трубах вдоль железной дороги, подвалах и блиндажах. Штурмовые группы проникали через окна и подвалы, окружали здания. Перед каждым штурмом проводилась разведка беспилотниками, при сопротивлении сначала работали FPV-дроны, затем входили бойцы.

Странные находки

Испанец вместе с тремя военнослужащими в посадке перед Северском взял в плен двух солдат ВСУ — командира взвода и сержанта. Их автоматы были не заряжены. В блиндаже нашли ВОГи и гранаты для сброса с дронов, обработанные ядовитыми веществами — яды хранились в цветных емкостях. Позже во время боев штурмовую группу пытались травить газом, но спасли противогазы.

Что рассказали пленные

Виктор Демидов, военнослужащий 10-й бригады ВСУ, сообщил о дезертирстве во взводе. Большинство бойцов — люди старшего возраста с проблемами со здоровьем. Их направили на позицию, назвав это второй линией обороны, и не сказали, что район окружен. Через четыре дня в блиндаже они услышали российских военных и сдались.

Максим Завала из 81-й бригады ВСУ рассказал о нехватке еды. На четверых сбрасывали один сухой паек на несколько дней и часто не было воды. Во время штурма связь прервалась, начались взрывы, двое сослуживцев погибли. После пленения российские военные дали воду, чай и еду — впервые за несколько суток.

Слова жителей

Жительница Северска Надежда Кондрашова рассказала, что четыре года город существовал под оккупацией. Людей называли москалями за отказ уезжать на запад Украины и за ожидание России. Русскоязычных там не принимали, требовали отказаться от родного языка.

Когда в город вошли российские военные, люди буквально бросались им на шею от радости. Местные, как могли, сопротивлялись — мешали работе оккупантов, помогали друг другу выживать. Военнослужащие ВСУ боялись отступать — за ними стояли националисты и заградотряды. Были случаи жестокого обращения с собственными солдатами вплоть до расправ.

Жительница поздравила освобожденные территории с Днем Конституции и отметила, что люди ждали российских военных и дождались, несмотря на четыре года оккупации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini