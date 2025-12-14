Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Русским хлопцам мы от счастья на шею кидались. Четыре года под фашистским гнётом жили": Жители Северска дождались наших бойцов

"Русским хлопцам мы от счастья на шею кидались. Четыре года под фашистским гнётом жили": Жители Северска дождались наших бойцов

12:08, 14 дек 2025

Город Северск в зоне СВО встретил российских военных после четырех лет оккупации. О деталях освобождения населенного пункта рассказали военнослужащие штурмовых подразделений, сообщает KP.RU.

Как брали город

Северск практически полностью разрушен — около 90 процентов зданий превратились в руины. Местные жители все это время прятались в подвалах, погребах и полуподвальных помещениях пятиэтажек. Именно там они пережидали обстрелы и ждали прихода российских войск.

Операция по взятию населенного пункта началась не с прямого штурма. Сначала военные лишили противника снабжения — наносили удары по трубопроводам, железнодорожным путям, точкам запуска беспилотников и командным пунктам. Только после этого штурмовые группы скрытно проникли в город и начали действовать небольшими отрядами.

Командир штурмового взвода с позывным Тис отметил особую сложность городских боев по сравнению с действиями на открытой территории. Многоэтажные здания давали украинским военным хороший обзор, поэтому приходилось работать быстро и точно.

Кто защищал позиции

Российским подразделениям противостояли военнослужащие 54-й бригады ВСУ — пехота, обученная по натовским стандартам, включая опытных операторов дронов. Но после уничтожения узлов управления и позиций в трубах их оборона начала разваливаться. При сближении украинские военные часто оставляли позиции.

Сейчас город в основном зачищен. Отдельные бойцы ВСУ могут скрываться в подвалах, а подъезд к населенному пункту опасен из-за FPV-дронов. Внутри города до реки перемещаться уже можно относительно спокойно. Лучше всего сохранился частный сектор — жители сами чинили дома после обстрелов.

Помощь местных

Командир штурмовой роты с позывным Испанец рассказал, что без помощи мирных жителей продвигаться было бы намного сложнее. Люди приносили воду и еду, помогали раненым, указывали расположение позиций ВСУ. Военные всегда перепроверяли эту информацию — и каждый раз убеждались в ее правдивости.

Бои шли от здания к зданию. Противник часто находился в трубах вдоль железной дороги, подвалах и блиндажах. Штурмовые группы проникали через окна и подвалы, окружали здания. Перед каждым штурмом проводилась разведка беспилотниками, при сопротивлении сначала работали FPV-дроны, затем входили бойцы.

Странные находки

Испанец вместе с тремя военнослужащими в посадке перед Северском взял в плен двух солдат ВСУ — командира взвода и сержанта. Их автоматы были не заряжены. В блиндаже нашли ВОГи и гранаты для сброса с дронов, обработанные ядовитыми веществами — яды хранились в цветных емкостях. Позже во время боев штурмовую группу пытались травить газом, но спасли противогазы.

Что рассказали пленные

Виктор Демидов, военнослужащий 10-й бригады ВСУ, сообщил о дезертирстве во взводе. Большинство бойцов — люди старшего возраста с проблемами со здоровьем. Их направили на позицию, назвав это второй линией обороны, и не сказали, что район окружен. Через четыре дня в блиндаже они услышали российских военных и сдались.

Максим Завала из 81-й бригады ВСУ рассказал о нехватке еды. На четверых сбрасывали один сухой паек на несколько дней и часто не было воды. Во время штурма связь прервалась, начались взрывы, двое сослуживцев погибли. После пленения российские военные дали воду, чай и еду — впервые за несколько суток.

Слова жителей

Жительница Северска Надежда Кондрашова рассказала, что четыре года город существовал под оккупацией. Людей называли москалями за отказ уезжать на запад Украины и за ожидание России. Русскоязычных там не принимали, требовали отказаться от родного языка.

Когда в город вошли российские военные, люди буквально бросались им на шею от радости. Местные, как могли, сопротивлялись — мешали работе оккупантов, помогали друг другу выживать. Военнослужащие ВСУ боялись отступать — за ними стояли националисты и заградотряды. Были случаи жестокого обращения с собственными солдатами вплоть до расправ.

Жительница поздравила освобожденные территории с Днем Конституции и отметила, что люди ждали российских военных и дождались, несмотря на четыре года оккупации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Они готовятся": На Украине назвали, кто может прийти к власти вслед за Зеленским

Читайте также:

"Они готовятся": На Украине назвали, кто может прийти к власти вслед за Зеленским
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Читайте также

При взятии Михайловки русские нашли погибших британцев — наемники так и остались во взятом опорнике
Россия/мир
При взятии Михайловки русские нашли погибших британцев — наемники так и остались во взятом опорнике
На фронте - разгром, в тылу - мрак. Ситуация для ВСУ стремительно оборачивается катастрофой
Россия/мир
На фронте - разгром, в тылу - мрак. Ситуация для ВСУ стремительно оборачивается катастрофой
До Суджи осталось 7 км, Селидово берут в клещи, идут бои у трасс, десантники в штурме: военкоры рассказали, что происходит в зоне СВО 21 октября 2024 года
Россия/мир
До Суджи осталось 7 км, Селидово берут в клещи, идут бои у трасс, десантники в штурме: военкоры рассказали, что происходит в зоне СВО 21 октября 2024 года
Сводка с фронтов СВО 12 декабря: 820 дней жесточайшего штурма. Всё кончилось катастрофой. Срочное обращение с северного направления
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 12 декабря: 820 дней жесточайшего штурма. Всё кончилось катастрофой. Срочное обращение с северного направления


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен