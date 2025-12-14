Все новости Уфы и Башкортостана
"Это большая потеря": В зоне СВО ликвидирован любимчик Зеленского. На Украине взвыли – таких почти не осталось

12:15, 14 дек 2025

Вооружённые силы России 8 декабря сбили украинский истребитель Су-27 над Запорожской областью. В результате крушения погиб подполковник Евгений Иванов, занимавший должность старшего штурмана 39-й бригады тактической авиации ВСУ. О потере сообщило командование украинской стороны.

Как отметил российский генерал-майор авиации Владимир Попов, за штурвалом такой сложной машины мог находиться только высококвалифицированный специалист первого или второго класса. Потеря подобного лётчика наносит серьёзный урон украинским ВВС, которые испытывают острый дефицит опытных пилотов, пишет Царьград.

Согласно некрологу в социальных сетях, Иванов совершил более двухсот боевых вылетов на Су-27. Он участвовал в бомбардировках российских позиций, выполнял задачи противовоздушной обороны, наносил удары по наземным целям и занимался уничтожением воздушных объектов. За боевую деятельность пилот получил награды от украинского руководства, включая два ордена «За мужество» разных степеней, знак отличия «За оборону Украины» и медаль «Железный крест».

По предварительным данным, украинский истребитель был поражён либо патрульным самолётом Су-30СМ или Су-35 с использованием ракет Р-37, имеющих дальность до трёхсот километров, либо системами ПВО — С-300, С-400 или С-350 «Витязь». Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что самолёт противника был уничтожен в Запорожской области, где украинская сторона предположительно пыталась помешать продвижению российских войск.

Это уже девятый сбитый украинский истребитель, что свидетельствует о существенном сокращении авиационного парка ВСУ. Эксперты оценивают остаток боеспособных Су-27 в распоряжении Киева всего в две эскадрильи, причём не все машины находятся в рабочем состоянии. Ситуацию усугубляет проблема подготовки новых кадров: сейчас обучение проводится по ускоренным программам, тогда как для полноценной подготовки пилота требуется минимум два с половиной — три года. Такие сроки критичны в условиях продолжающегося конфликта.

Украинская авиация постепенно теряет не только технику, но и незаменимых специалистов с многолетним опытом. Восполнить эти потери в ближайшее время практически невозможно, что создаёт серьёзные проблемы для командования ВСУ в планировании воздушных операций.

"Русским хлопцам мы от счастья на шею кидались. Четыре года под фашистским гнётом жили": Жители Северска дождались наших бойцов

