Спецзаявление Зеленского. После - "ад": Кубань в огне, эвакуация под Волгоградом. Вспыхнула нефтебаза. Утренняя срочная СВОдка

12:40, 14 дек 2025

Ночью 14 декабря украинские военные атаковали территорию России с помощью беспилотников. Удары пришлись на несколько регионов, включая Волгоградскую область и Краснодарский край. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Российская ПВО отразила масштабную атаку украинских дронов. По данным военного ведомства, с начала суток до семи утра противник запустил 141 беспилотник. Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 235 БПЛА.

Основной удар пришелся на три региона. Над Краснодарским краем уничтожили 22 дрона, над Крымом — 32, над Брянской областью — 35. Еще 13 беспилотников перехватили над Калужской областью и 15 — над Тульской. По одному БПЛА летели в сторону Московской, Смоленской, Новгородской и Псковской областей.

Последствия на Кубани

На территории Краснодарского края обломки сбитых дронов упали рядом с жилыми домами. Оперативный штаб в 02:07 зафиксировал падение по двум адресам, через час стало известно о повреждениях еще нескольких строений.

Погибших и раненых нет. В части домов выбило окна, произошел обрыв электролинии. На одном из участков возникло возгорание, которое быстро ликвидировали пожарные.

Пожар на нефтебазе

В Волгоградской области осколки беспилотников спровоцировали пожар на нефтебазе. Губернатор Андрей Бочаров распорядился эвакуировать жителей близлежащих домов, которых разместили в гостинице. На место выехали пожарные расчеты и экстренные службы.

Очевидцы рассказали телеграм-каналу SHOT о нескольких мощных взрывах в регионе. Пламя было видно на большом расстоянии.

Ситуация в других регионах

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что разрушений после атаки не зафиксировано, пострадавших нет. Однако военный телеграм-канал «Два майора» сообщает о сложной обстановке в приграничье: противник использует территорию для работы операторов дронов и артиллерии, позиции российских подразделений подвергаются регулярным обстрелам.

Официальных данных о последствиях ударов по Крыму пока не поступало.

Заявление Зеленского

Атака произошла после заявления украинского президента Владимира Зеленского о предстоящей встрече с западными партнерами. Киев планирует обсудить гарантии безопасности и восстановление страны после завершения конфликта. «Мы работаем над тем, чтобы мир для Украины был достойным, и над обеспечением гарантий», — написал Зеленский в соцсетях.

Эксперты расценивают новую волну ударов как попытку укрепить переговорные позиции Украины перед возможными переговорами.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
