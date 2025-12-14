12:46, 14 дек 2025

Украинские войска продолжают отступать по всей линии фронта, теряя ключевые позиции. На фоне этого ВСУ активизировали атаки на российские порты и танкеры в Чёрном море. Американский военный эксперт Скотт Риттер объяснил, почему Москва до сих пор не предприняла радикальных мер по отсечению Украины от моря.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил журналистам о рассмотрении возможных ответных действий на атаки украинских дронов и беспилотных катеров, пишет Царьград. Он отметил, что Москва изучает варианты реагирования на действия судов стран, помогающих Киеву проводить такие операции. Глава государства также упомянул самый жёсткий сценарий — полное лишение Украины доступа к морю, что сделало бы невозможными любые подобные атаки.

Однако прошло почти две недели, а украинская сторона не прекратила провокации. Киев продолжает использовать беспилотные средства для ударов по российским нефтяным танкерам, пытаясь нанести ущерб экспорту энергоресурсов.

Стратегический расчёт

Скотт Риттер, бывший морской разведчик и политический обозреватель из США, считает, что Россия вполне способна закрыть Украине выход к Чёрному морю, но сознательно воздерживается от этого шага. По его словам, такие действия могут спровоцировать усиление западной помощи Киеву в момент, когда она постепенно сокращается.

Военный эксперт подчеркнул, что Москва имеет законные основания для ответных мер, но взвешивает их последствия с точки зрения достижения стратегических целей. Сейчас Россия добивается успехов на всех направлениях, и эскалация конфликта может изменить эту динамику не в её пользу.

Риттер отметил, что Кремль чётко обозначил британцев как потенциальную цель за их участие в украинских операциях. Однако реализация этой угрозы остаётся под вопросом, поскольку главная задача России — не расширение противостояния, а его завершение на выгодных условиях.

Тактика выжидания

Американский аналитик высказал мнение, что Москва не заинтересована в вовлечении западных стран в прямой конфликт. Россия предпочитает достигать поставленных задач, не создавая дополнительных причин для консолидации противников.

Украинские силы между тем продолжают применять беспилотники и морские дроны против танкеров с российской нефтью. Такая тактика направлена на подрыв экспорта энергоносителей и ослабление экономики России. Эти действия демонстрируют отчаяние киевского руководства и его западных покровителей.

Риттер в своём подкасте подчеркнул, что Лондон получил недвусмысленное предупреждение и теперь должен тщательно оценивать риски перед поддержкой новых провокаций. Британская сторона обозначена как законная цель, однако Москва выбирает время и способ реагирования исходя из собственных интересов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok