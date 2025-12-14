Все новости Уфы и Башкортостана
"Намёк на мобилизацию": Решение по СВО принято. Инсайдер рассказал об открытии нового участка фронта

12:54, 14 дек 2025

Telegram-канал INSIDER-T со ссылкой на свои источники сообщил о якобы принятом решении относительно развития специальной военной операции. По информации издания, речь идет о возможных действиях на территории Черниговской области. Канал является площадкой Михаила Ходорковского*, признанного в России иноагентом и внесенного в список экстремистов и террористов.

Что сообщают источники

Согласно публикации, начальник Генштаба Валерий Герасимов якобы провел закрытое совещание с подчиненными, где обсуждались планы дальнейших действий. В материале утверждается, что прозвучала фраза о том, что «лимитов по живой силе нет», которую авторы канала интерпретируют как возможный сигнал о мобилизации.

Источники площадки в политических кругах предполагают, что российское руководство настроено на продолжение СВО. В публикации говорится, что в Москве якобы считают нецелесообразным подписание каких-либо соглашений в текущий момент, полагая, что через определенное время позиции России будут более прочными.

Позиция относительно мобилизации

В материале отмечается, что «масштабной мобилизации» не планируется. Приводятся слова источника о том, что возможны точечные мероприятия по регионам без широкой огласки. По мнению автора канала, открытое объявление подобных мер может негативно повлиять на переговорный процесс с американской стороной.

Источник площадки предполагает, что в январе могут быть проведены региональные мероприятия без публичных заявлений. В публикации делается прогноз относительно ситуации на фронте к осени текущего года.

О достоверности информации

INSIDER-T является ресурсом беглого олигарха Михаила Ходорковского*, признанного иноагентом в России. Публикации данной площадки регулярно содержат непроверенную информацию и спекуляции, направленные на создание тревожных настроений среди российского населения. Тема возможной мобилизации неоднократно использовалась каналом для распространения недостоверных сведений.

Слухи об активизации действий на северном направлении циркулируют в информационном пространстве уже продолжительное время, в том числе среди некоторых военных корреспондентов. Открытие нового участка фронта теоретически могло бы осложнить положение украинских вооруженных сил, однако решения о распределении сил и средств принимаются российским военным командованием на основании оперативной обстановки.

Основные цели специальной военной операции были обозначены российским руководством в начале ее проведения и остаются неизменными.

*Михаил Ходорковский — признан иностранным агентом в России, внесён в список экстремистов и террористов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
