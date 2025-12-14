На Украине не могут поверить, что Россия это сделала: Такого Одесса ещё не видела. Русские объяснили – "Путин предупреждал"

12:59, 14 дек 2025

Российские Вооруженные силы провели самую масштабную за всё время спецоперации атаку по Одесской области. Удары пришлись по военным объектам и энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщают украинские и российские источники.

Что произошло в Одессе

Украинские телеграм-каналы почти сутки публикуют снимки последствий ночной атаки. Примечательно, что на этот раз даже киевские ресурсы признали: российская армия била исключительно по военным целям и энергообъектам, не затрагивая гражданскую инфраструктуру, пишет Царьград. Украинский военный аналитик Александр Коваленко заявил, что российские ВС поставили задачу полностью обесточить всю область.

Без электроснабжения остались многие районы Одессы и прилегающих территорий. Масштаб разрушений энергосистемы области, по данным местных властей, беспрецедентный.

Ответ на атаки морскими дронами

Депутат Мосгордумы и журналист Андрей Медведев назвал удар логичным ответом на атаки украинских беспилотных катеров в Чёрном море. По его словам, вместо того чтобы перехватывать каждый морской дрон, эффективнее уничтожить всю материально-техническую базу, откуда они запускаются.

«Заодно противник лишается инфраструктуры основного порта», — отметил Медведев.

Он добавил, что жалеет только о том, что такую тактику не начали применять на год-два раньше, и призвал распространить подобный подход на другие украинские области.

Фото Зеленского на фоне реальных результатов

Эксперт также прокомментировал недавнее появление Владимира Зеленского у стелы города Купянск, которое украинские СМИ представили как значительный успех. Медведев задался вопросом: что важнее для хода войны — фотосессия президента или вывод из строя энергосистемы целой области? «Без электричества не очень-то и посмотришь видео Зеленского из Купянска», — резюмировал он.

Предупреждения Путина

Ранее президент России Владимир Путин предлагал «отрезать» Украину от Чёрного моря после инцидентов с атаками на российские танкеры. Глава государства назвал действия киевского режима пиратством и указал, что самый радикальный способ борьбы с этим — лишить Украину выхода к морю.

Путин также предупредил, что аналогичные меры могут быть применены к судам тех стран, которые помогают Киеву в проведении «пиратских операций» в Чёрном море. Россия готова расширить перечень целей, включив портовую инфраструктуру и корабли, заходящие в украинские порты. В Кремле квалифицировали атаки на танкеры как «вопиющие».

Киевские власти традиционно рассчитывали на безграничное терпение Москвы, однако, как показывают события последних суток, просчитались. Российское руководство неоднократно предупреждало о возможных последствиях продолжения атак на гражданские суда в Чёрном море. Теперь Одесская область столкнулась с реализацией этих предупреждений на практике.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok