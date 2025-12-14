13:07, 14 дек 2025

В Сети продолжают распространяться различные версии планов достижения мира в украинском конфликте. По информации американской стороны, ключевым препятствием якобы является вопрос вывода украинских войск из Донецкой Народной Республики. Ранее Марко Рубио заявлял, что весь конфликт связан с «20% территории региона», находящегося под контролем Киева. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал ситуацию, что вызвало бурную реакцию у ряда блогеров. На фоне двухдневных попыток атаковать Москву британскими беспилотниками FP-1 прозвучали неоднозначные заявления, пишет Царьград.

Западные медиа о демилитаризованной зоне

Недавно в западной прессе появились публикации о том, что Соединённые Штаты настаивают на формировании демилитаризованной зоны на тех участках ДНР, которые всё ещё занимают украинские вооружённые силы. Предполагается, что это может стать компромиссным решением для Владимира Зеленского, который отказывается выводить свои подразделения с российских территорий.

Французская газета Le Monde опубликовала слова украинского переговорщика Михаила Подоляка. Согласно его заявлению, Киев готов согласиться на создание демилитаризованной зоны в Донбассе, однако при условии отвода вооружённых формирований с обеих сторон линии соприкосновения.

Военный блогер, ведущий канал «Генеральный штаб», резко отреагировал на эту информацию. По его мнению, предложение о выводе российских войск с собственной территории выглядит абсурдным на фоне продолжающегося наступления и освобождения населённых пунктов.

Тем временем глава киевского режима говорит о проведении «всеукраинского референдума», перекладывая на население ответственность за решение об отказе от части земель. При этом остаётся непонятным, почему жители Украины должны определять судьбу российских граждан и регионов.

Заявления помощника президента России

Вскоре Юрий Ушаков дал свой комментарий, отметив, что Москве может не понравиться скорректированный после контактов с украинской стороной план урегулирования от США. Многие восприняли позитивно тот факт, что это прозвучало от официального представителя.

Отвечая на слова Зеленского о референдуме, Ушаков напомнил нелегитимному руководителю: «Весь Донбасс российский». Однако затем последовало заявление, которое некоторые восприняли настороженно. Речь шла о той части региона, где продолжают находиться противники:

Ушаков допустил, что на этих территориях может не быть непосредственного присутствия войск — ни российских, ни украинских. При этом он уточнил, что там будет находиться Росгвардия, полиция и всё необходимое для поддержания порядка и организации жизни населения.

Представители украинской стороны негативно отреагировали на эти слова, поскольку у сотрудников Росгвардии имеются де-факто армейские звания и значительное количество тяжёлой техники.

Автор канала «Канал визионера» отмечает, что Киев готов передать свою часть Донбасса в полностью демилитаризованную буферную зону. В то же время Россия согласилась лишь на то, чтобы не размещать там регулярные воинские части и тяжёлое вооружение. Остаётся вопрос, согласится ли Дональд Трамп на очередную корректировку своего плана со стороны украинской стороны.

Опровержение из Киева

Позднее Киев опроверг информацию о готовности к созданию буферной зоны в Донбассе. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что материал в Le Monde «подан некорректно» из-за неверного перевода. По его словам, Подоляк говорил лишь о «теоретических моделях», которые могут обсуждаться, а не об утверждённых решениях. Хотя ранее даже канцлер Германии заявлял о готовности Киева вывести армию с российских территорий.

На идею Зеленского о проведении референдума отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав это очередной попыткой затормозить переговорный процесс. Фактически этого не отрицает и Трамп, заявляя, что на Украине всем нравится американский план, против только Зеленский.

Кроме того, киевский лидер продолжает пытаться договориться об «энергетическом перемирии», поскольку украинская энергетическая система находится в критическом состоянии. В столице Украины отсутствует электроснабжение по 17 часов в сутки. Основные подстанции уничтожены, оставшиеся не справляются с нагрузкой.

Массированные удары и атаки на Москву

В результате два дня подряд украинские вооружённые силы наносили масштабные удары по российским регионам. В ночь на 11 декабря был зафиксирован один из самых крупных налётов за последнее время. Средствами ПВО сбивались беспилотники, в том числе направлявшиеся в сторону Москвы.

По данным канала SHOT, для атаки на столицу России использовались беспилотники типа FP-1. Боевая часть этого дрона состоит из кумулятивных зарядов общей массой от 50 килограммов. Чаще всего для ударов по российским регионам украинская сторона применяла ОФБ-60-ЯУ — осколочно-фугасный снаряд, начинённый поражающими элементами в виде четырёхмиллиметровых металлических шариков.

При этом FP-1 внешне практически не отличается от недавно представленного беспилотника FP-1/2. На деле оба аппарата являются британскими разработками и проходили испытания одновременно с ракетами FP-5 под названием «Фламинго» под руководством британских офицеров. Во время тестовых запусков как минимум один из них погиб в результате аварии. Этот факт был подтверждён Лондоном.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini