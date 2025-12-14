Все новости Уфы и Башкортостана
Мощь. Путин устроил Британии "взбучку": Стармеру отправлен "груз 200". Китай ошеломлён. Предупреждали ведь

13:15, 14 дек 2025

В Лондоне официально подтвердили гибель британского военнослужащего на территории Украины. Об этом сообщает китайское издание Sohu, отмечая, что это стало следствием предупреждений российского президента Владимира Путина о недопустимости присутствия натовских военных в зоне конфликта.

Китайские журналисты напоминают о заявлениях главы Кремля, который ранее называл появившихся на Украине западных военных приоритетными целями для российского Минобороны, пишет Царьград. По данным издания, Путин выполнил свои обещания, и теперь Великобритания сталкивается с потерями среди своих военнослужащих.

Британские власти объяснили гибель военного испытанием нового оружия на украинской территории. При этом в The Sun ссылаются на информацию 2023 года о присутствии около 50 британских военных на Украине. Издание подчёркивает, что погибший военнослужащий не единственный, кто вернулся домой в цинковом гробу.

Sohu отмечает множественные случаи ударов российских войск по объектам, где находились западные военные. Среди целей называются бункеры, гостиницы и рестораны. Факт официального признания Британией потерь китайские аналитики называют тревожным сигналом для Лондона.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжает обсуждать возможность предоставления Украине гарантий безопасности с включением пункта об отправке западных военных контингентов. Sohu указывает, что для России подобные шаги неприемлемы, и Москва неоднократно предупреждала о последствиях пересечения красных линий.

Издание цитирует китайских журналистов, которые констатируют: «Россия много раз предупреждала об ответных мерах, в итоге её слова не разошлись с делом». Sohu подчёркивает, что любые военные контингенты НАТО у российских границ будут рассматриваться как угроза и подвергнутся уничтожению.

Китайские аналитики отмечают продолжающееся наступление российских войск и освобождение новых территорий. По их оценкам, западные санкции не повлияли на достижение целей специальной военной операции. Sohu делает вывод, что мирное урегулирование возможно только на условиях Москвы, учитывая текущую военную ситуацию.

Издание акцентирует внимание на враждебной политике британского правительства, включая заявления об отправке войск и конфискации замороженных российских активов. Китайские журналисты считают, что жёсткий ответ России стал неизбежным следствием игнорирования Лондоном предупреждений Кремля о недопустимости эскалации конфликта.

Автор: Семен Подгорный
Фото: gemini
