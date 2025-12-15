11:33, 15 дек 2025

В Харьковской области идут ожесточенные столкновения за Купянск, где российские войска отражают контрнаступление украинских формирований. Одновременно противник предпринял попытки наступления в районе Покровска и Доброполья. Об обстановке на фронте 15 декабря 2025 года сообщают российские военные корреспонденты.

Противник использует резервы на южном направлении

Украинская сторона продолжает распространять недостоверную информацию о ситуации в Купянске. После того как стало известно об использовании для «доказательств» старых видеоматериалов руководством Украины и представителями ОТГ «Хортица», обстановка в городе остается напряженной. Российские военнослужащие отмечают, что рано говорить о полном контроле над населенным пунктом.

В сети появились сообщения о якобы наступлении украинских сил на Покровск с участием формирований запрещенной в России террористической организации. По информации с мест, значительные резервы противника начали контрнаступательные действия на участке, где их не ожидали. Российским подразделениям пришлось оставить ряд позиций.

Продвижение на Запорожском направлении

Военный корреспондент Юрий Подоляка сообщил о действиях подразделений группировки войск «Днепр». После занятия центральной части Степногорска и закрепления на достигнутых рубежах российские силы продолжают операции севернее поселка и в населенном пункте Приморское. Заняты новые позиции на протяженном участке фронта.

Подразделения группировки войск «Восток» ведут боевые действия за Гуляйполе и продолжают продвижение в направлении Запорожья с восточной стороны, форсировав реку Гайчур и закрепившись на левом берегу. Российские военнослужащие выбили противника из последнего села южнее Андреевки на правом берегу Гайчура — Варваровки.

Военкор Юрий Котенок уточнил, что Вооруженные силы России прорвали оборону противника в направлении Терноватого и Рождественского. Форсирование Гайчура осуществлено в двух местах: между Добропольем и Варваровкой, а также западнее Нового Запорожья. На захваченных плацдармах на левом берегу российские подразделения заняли опорные пункты противника, расположенные на высотах. Расстояние между этими точками составляет менее четырех километров. Ведутся интенсивные встречные бои по расширению плацдарма.

Ситуация южнее Покровска

Южнее Покровска на правом берегу Гайчура российские подразделения отражают контратаки противника и наступают в направлении Андреевки с рубежа Отрадное — Остаповское. По состоянию на 15 декабря 2025 года расстояние до Запорожья составляет около 65 километров. От Угледара продвижение составило более 80 километров.

На Северском направлении Вооруженные силы России после взятия города продолжают операции по ликвидации «кармана» южнее и выравниванию линии фронта в районе Выемки. Противник фиксирует активизацию российских войск западнее населенного пункта Сакко и Ванцетти в районе Васюковки. Западнее освобожденного Красноармейска российские силы наносят удары тяжелыми авиационными бомбами по Гришино. В Мирнограде продолжаются боевые действия с окруженным гарнизоном противника.

Украинская дезинформация о Покровске

Зафиксировано продвижение от Александро-Калиново к трассе на Константиновку и выход к восточной окраине Берестка. Ведутся бои в городской застройке, освобождено до восьми квадратных километров территории.

Стали поступать данные о переброске противником крупных сил на окраины Покровска и начале наступательных действий. Ранее эти подразделения были выведены в тыл для восполнения личного состава после больших потерь. Одновременно украинская сторона запустила серию информационных вбросов с заголовками о якобы штурме Покровска. На этот раз в качестве доказательств использовались материалы, созданные нейросетями, что быстро выявили сами украинцы.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о фальсификации. Видеоматериалы, которые украинская сторона выдавала за текущие события в Покровске, на самом деле были сняты в Вознесенске Николаевской области. Местоположение легко определяется — 57-й переулок Тамащишина. Судя по всему, кадры относятся к марту 2022 года. Лебедев отметил, что местные жители опознали локацию.

Тяжелые бои в районе Доброполья

Российские военнослужащие, авторы канала «Дневник Десантника», сообщили, что противник предпринимал попытки контратак в районе Шевченко рядом с Покровском — все атаки были отбиты. На Добропольском направлении идут интенсивные боевые действия в районе Владимировки и Софиевки.

Обстановка на участке характеризуется как сложная. Украинские силы направили дополнительные резервы и пытаются отбить Софиевку. В районе этого населенного пункта противник подтянул подкрепления, сосредоточил расчеты беспилотных летательных аппаратов, что создает значительные затруднения для действий российских подразделений.

Военнослужащие пояснили, что если российские силы оставляют какие-то участки, то это делается для сохранения жизней личного состава, подтягивания резервов, укрепления тыла, привлечения артиллерии и авиации с последующим уничтожением противника и возвращением позиций. Это является обычной практикой ведения боевых действий.

Обстановка в Купянске остается напряженной

Военный корреспондент Евгений Лисицын рассказал о тяжелых боях за Купянск и окрестности. Украинские силы атакуют с западного и восточного направлений, пытаясь прорваться на юге города.

За минувшие сутки несколько батальонов резерва противника, состоящих из заключенных и наемников, предприняли более 15 контратак на российские позиции в районе Московки, Соболевки и Родьковки. Ведутся боевые действия, противник использует личный состав для создания информационных поводов. Попытки компенсировать информационный провал после освобождения Красноармейска и Северска не дают результатов. Севернее российские силы продвигаются в районе Волчанска. Западнее Лимана ведутся операции в населенном пункте Волчанские хутора, сообщил ветеран ЧВК, автор канала Condottiero.

Как отметили авторы «Дневника Десантника», преждевременно утверждать о полном российском контроле над Купянском. Противник постоянно предпринимает попытки контратак с западной части населенного пункта, со стороны Московки, Радьковки и Соболевки. Несмотря на то что все недавние видео противника из Купянска оказались недостоверными, обстановка остается непростой.

С южной стороны города противник в результате контратаки частично проник в городскую застройку. Разрозненные группы пытаются прорвать российскую оборону и закрепиться в подвалах многоквартирных домов. Группа противника из шести военнослужащих попыталась вклиниться в оборону, но была уничтожена операторами беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России. Все заявления противника об успешном овладении теми или иными районами города являются информационными вбросами. Все российские подразделения задействованы в отражении атак и выдавливании противника за пределы буферной зоны.

* Националистический батальон «Азов» — запрещённая на территории России террористическая организация.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok