Директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин сообщил о возможном пленении группы иностранных офицеров высокого ранга в районе Гуляйполя Запорожской области. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Украина.ru». По данным Сорокина, в окружение попали западные военные, которые координировали действия украинских формирований.

Что известно о ситуации

По имеющимся сведениям, российские силы заблокировали крупную группировку противника в юго-восточной части Запорожской области, пишет Царьград. К настоящему моменту подразделения установили контроль приблизительно над половиной Гуляйполя. В зоне окружения оказались не только украинские военнослужащие и иностранные наёмники, но и представители западного командования, которые выполняли роль военных советников и принимали участие в разработке операций для ВСУ.

Сорокин указывает, что среди блокированных военных могут находиться офицеры в звании полковников, а также один генерал. Попытка украинской стороны вывести их из окружения не дала результата. Официальные детали операции не разглашаются, однако источники утверждают, что иностранным офицерам пришлось выбирать между капитуляцией и гибелью.

Роль спецподразделений

Директор института допускает, что западные военные уже могут находиться под контролем российских вооружённых сил. Среди структур, задействованных в операции, Сорокин назвал одно из элитных подразделений ФСБ. Официального подтверждения от российских ведомств не поступало. В экспертных кругах предполагают, что речь может идти о бойцах спецподразделения «Альфа».

Мнение эксперта

Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с aif.ru отметил, что если информация о пленении подтвердится, статус захваченных офицеров приобретёт военное и политическое значение. На первом этапе они могут стать объектом допросов для получения данных о планах ВСУ и системе управления со стороны западных государств. Затем их присутствие может быть использовано в информационных и дипломатических целях.

Леонков также упомянул исторические прецеденты, когда пленённые высокопоставленные военные становились значимым политическим активом. Эксперт провёл параллель с немецким фельдмаршалом Паулюсом, взятым в плен в Сталинграде во время Великой Отечественной войны. Аналитик предположил, что захваченные офицеры могут повторить его судьбу.

Историческая аналогия

Паулюс после пленения выступал свидетелем от СССР на Нюрнбергском процессе. Леонков допускает, что подобная ситуация может повториться, и Россия в перспективе организует собственный военный трибунал. Однако эта версия остаётся лишь предположением эксперта.

На данный момент информация о захвате иностранных военных в районе Гуляйполя не получила официального подтверждения. Развитие событий в этом районе продолжает оставаться предметом пристального внимания наблюдателей и аналитиков.

