12:05, 15 дек 2025

В ночь на 15 декабря украинские формирования провели масштабную атаку беспилотниками по территории России. Удары пришлись на Москву, Ростовскую и Белгородскую области, а также ДНР. Об этом сообщили региональные власти и местные телеграм-каналы.

Столица под ударом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы ПВО в течение почти пяти часов отражали налёт беспилотников. За это время было уничтожено 15 дронов противника. Украинские источники утверждают, что одной из целей могла стать Каширская ГРЭС.

Предположительно, ВСУ применили новые британские беспилотники FP-1 и FP-1/2, пишет Царьград. Их производством занимается украинская компания Fire Point — та же, что участвует в сборке ракет FP-5 под названием «Фламинго». В отличие от прежних случаев с «Байрактарами» или дронами «Лютый», происхождение этих аппаратов никто не скрывает.

Ранее на Украине разгорелся коррупционный скандал: выяснилось, что средства на производство этого оружия были разворованы. Однако Киев возобновил сборку, чтобы отчитаться перед западными контролёрами — британские военные специалисты прибыли для участия в тестовых запусках.

По информации Mash, 2 декабря ВСУ использовали эти дроны для удара по российскому танкеру в Чёрном море на расстоянии 150 километров от Ялты. А 12 декабря, как сообщил телеграм-канал SHOT, противник направил британские беспилотники на Москву.

Ростовская область в огне

Ночные атаки затронули и Ростовскую область. В Ростове на западной окраине прогремело несколько взрывов — работала система ПВО. Горящие обломки сбитого дрона едва не упали на жилую многоэтажку. Мощность взрыва оказалась такой, что в близлежащих домах дрожали стёкла, а во дворах срабатывала автомобильная сигнализация.

Последствия зафиксированы в Ростове, Каменске, Каменском и Тарасовском районах. В областном центре загорелись две легковые машины у частного дома. Хозяин пытался потушить пламя самостоятельно и получил ожог руки. Медики оказали ему помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

В посёлке Деркул Тарасовского района повреждена кровля частного дома. Обломки беспилотников упали на подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, а также в одном из микрорайонов Каменска. В ряде строений частично выбиты окна, рассказал губернатор Ростовской области.

Белгород и Донецк под обстрелом

Наиболее напряжённая обстановка сложилась в Белгороде и Донецке. Местные жители описывали происходящее как «кошмарную ночь» — небо освещали частые взрывы и огненные вспышки от работы противоввоздушной обороны. После взрывов в одном из районов Белгорода началось сильное задымление, десятки жилых домов остались без электричества. В одной из многоэтажек выбило несколько окон.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о серьёзных повреждениях инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занялись ликвидацией последствий. Также пострадало остекление в квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет.

Мониторинговые каналы сообщали об ударах реактивных систем залпового огня HIMARS, предположительно с территории Харьковской области. Аналогичные пуски зафиксированы в направлении Донецка. Ракетная опасность была объявлена по всей территории ДНР.

Версии о новых ракетах

Полковник Аслан Нахушев ранее заявлял, что из-за ограничений в западных поставках у ВСУ осталось не более 40 ракет ATACMS. Противник продолжает их экономить. При этом, по неподтверждённым данным, как минимум один склад с американскими ракетами на западе Украины был уничтожен в последние недели. Это означает, что запасы ATACMS у ВСУ ещё меньше.

На этом фоне появилась версия о возможном первом применении немецких ракет Taurus. Официально поставки не состоялись, однако слухи о секретных передачах через одесские порты циркулируют давно. Новый импульс этим разговорам дал депутат бундестага Кизеветтер, который 14 декабря призвал немецкие власти срочно передать Киеву дальнобойные ракеты.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok