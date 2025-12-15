Кадыров "сыт по горло": в 00:09 всё перевернулось с ног на голову

12:10, 15 дек 2025

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал неожиданное заявление о том, что устал от власти. Об этом он сообщил 15 декабря во время прямого эфира, который состоялся поздно вечером. Информация появилась на фоне недавних атак беспилотников на территорию региона.

Буквально за несколько часов до этого, 14 декабря в 17:18, руководитель республики говорил совершенно противоположные вещи, пишет Царьград. Тогда он выразил готовность баллотироваться на пост главы Чечни в 2026 году, если поступит соответствующее предложение от президента Владимира Путина и население региона его поддержит. Однако уже в ночь на 15 декабря, ровно в 00:09, риторика кардинально изменилась.

В прямом эфире Кадыров неожиданно признался, что устал от управленческих функций и работы на благо граждан. Он высказал мнение, что свежие кадры способны внести новые подходы и повысить эффективность работы власти.

Итоги работы и приоритеты

В беседе с представителями СМИ глава региона подвел итоги текущего года. Он отметил удовлетворительную работу своей команды и заявил о выполнении всех запланированных задач. Основным приоритетом остается специальная военная операция, в рамках которой все цели достигаются, а военнослужащие получают необходимое снабжение.

Большинство вопросов, поступивших во время прямой линии, касались СВО, помощи семьям участников операции, проблем жилищно-коммунального сектора и личных обращений жителей. Некоторые вопросы были решены прямо в эфире. В частности, быстро рассмотрели просьбы о предоставлении жилья и оказании целевой поддержки семьям.

Атаки беспилотников на регион

Кадыров также прокомментировал недавние попытки атак со стороны украинских беспилотников. Он подчеркнул, что жертв среди населения нет. Беспилотные аппараты оперативно обнаруживаются и уничтожаются. Военнослужащие на передовой и в тылу обеспечивают надежную защиту и безопасность граждан.

9 декабря силы ПВО отбили атаку беспилотников. Один дрон был сбит над территорией соседней республики, еще два уничтожены мобильными группами МВД и Росгвардии непосредственно над Чечней.

Ранее, 5 декабря, украинские силы нанесли удар по одному из зданий в комплексе «Грозный Сити». Источники сообщали о значительных повреждениях фасада и возгораниях. Украинские ресурсы утверждали, что целью был региональный Совет Безопасности, который возглавляет Кадыров, а его сын Адам занимает должность секретаря. Появились предположения о попытке покушения на главу республики. Через несколько часов после инцидента Кадыров выступил с экстренным обращением и пообещал ответные действия.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok