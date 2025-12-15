У Трампа неприятности. Путин сделал внезапный звонок: это — предупреждение. Не поймёт, получит от кремля "венесуэльскую бомбу"

12:16, 15 дек 2025

Президент России Владимир Путин неожиданно связался с венесуэльским лидером Николасом Мадуро 11 декабря, на следующий день после того, как Дональд Трамп публично сообщил о захвате американскими военными нефтяного танкера вблизи Венесуэлы. Об этом пишет китайское издание Sohu, материал которого цитирует портал «АБН24».

Напряжённость в Карибском бассейне не спадает. Вашингтон не скрывает намерений добиться отставки Мадуро и получить контроль над венесуэльскими нефтяными запасами. В официальном сообщении Кремля говорится, что российский президент подтвердил поддержку политического курса венесуэльского руководства, пишет Царьград. Путин отметил усиление внешнего давления на Каракас и, ссылаясь на договор о стратегическом партнёрстве между двумя странами, обсудил перспективы развития двусторонних связей.

Китайские эксперты считают время телефонного разговора неслучайным. За сутки до него Трамп открыто заявил о захвате танкера и изъятии всей нефти. По мнению аналитиков из КНР, звонок стал способом Москвы дать понять своё недовольство действиями США и продемонстрировать готовность поддержать Каракас. Теперь у Вашингтона нет чёткого представления, какую реакцию может получить от Кремля в случае атаки на Венесуэлу.

Россия уже поставляет оружие венесуэльской стороне, и американцы опасаются дальнейшего развития событий. В статье говорится, что Штаты боятся прямого столкновения, если Москва решит активнее встать на защиту Каракаса. Автор материала полагает, что Трампу следует взвесить все риски перед началом активных действий. Телефонный разговор Путина с Мадуро рассматривается как сигнал поддержки и предостережение.

13 декабря, уже после беседы двух лидеров, Трамп заявил о предстоящих наземных ударах. Он уточнил, что удары будут направлены против лиц, связанных с контрабандой наркотиков. Международное сообщество следит за развитием ситуации. Существует версия, что вместо прямой военной операции Соединённые Штаты попытаются дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Венесуэле для смены власти. Такой сценарий противоречит интересам как самих венесуэльцев, так и России.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok