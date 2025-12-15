"Это меняет характер угрозы": Украину шокировал выбранный русскими "инструмент" для ударов по Одессе

12:22, 15 дек 2025

Воздушные силы Украины подтвердили использование корректируемых авиабомб по Одесской области. Удары нанесены в направлении Затоки. Об этом сообщают украинские военные источники и профильные телеграм-каналы.

По информации российских источников, одной из целей стал железнодорожный мост, который играет важную роль в логистике южного региона Украины. Украинские телеграм-каналы указывают, что атаки направлены на транспортные узлы, имеющие стратегическое значение для снабжения ВСУ.

Применение КАБов в Одесской области фиксировалось еще осенью текущего года, пишет Царьград. Эксперты отмечают, что российская сторона использует более дальнобойные модификации авиабомб с улучшенной точностью поражения. Возобновление таких ударов совпало с общим ростом интенсивности атак по региону.

Украинские наблюдатели считают, что удары по мосту в Затоке создают дополнительную угрозу для расположенных поблизости объектов энергетической инфраструктуры. Железнодорожные узлы и энергосистема остаются уязвимыми для подобных средств поражения.

На фоне продолжающихся атак в Одессе и области зафиксированы серьезные перебои с электроснабжением. По данным местных источников, часть жителей остается без света вторые сутки. В отдельных районах отсутствуют водоснабжение и отопление.

Торговые центры и общественные пространства используются жителями как пункты для зарядки мобильных устройств. В жилых домах люди вынуждены искать альтернативные способы обогрева. Эксперты предупреждают, что при дальнейшем понижении температуры последствия для городской инфраструктуры и населения могут стать более серьезными.

Украинские военные аналитики указывают, что систематические удары по транспортной инфраструктуре дополняют давление на энергетический сектор. Целью таких действий называют подрыв логистических возможностей и мобильности украинских сил. Защита железнодорожных объектов от корректируемых авиабомб остается сложной задачей для ПВО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: gemini