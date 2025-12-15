План капитуляции реально принят в 08:28: Всё решило "уничтожение" Одессы. Срочное заявление Зеленского. "Агент Кремля" дожал Киев в Берлине

14:05, 15 дек 2025

В Берлине завершились переговоры между украинской делегацией во главе с Владимиром Зеленским и представителями США — спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась более пяти часов и завершилась неожиданным заявлением украинского лидера о готовности пересмотреть курс на вступление в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

Зеленский возглавил делегацию после критики Трампа

На этот раз украинскую сторону представлял лично Зеленский, а не министр обороны Рустем Умеров, как было на предыдущей встрече, пишет Царьград. Такое решение было принято после того, как Дональд Трамп публично заявил о своём недовольстве позицией киевского руководства. По словам избранного президента США, мирный план нравится всем на Украине, кроме самого Зеленского.

Примечательно, что немецкого канцлера Фридриха Мерца не пригласили к участию в переговорах непосредственно перед их началом. Это вызвало недоумение в европейских кругах и подтвердило, что основные решения будут приниматься американской и украинской сторонами без участия европейских лидеров.

Отказ от НАТО в обмен на гарантии безопасности

Главным итогом встречи стало заявление Зеленского о готовности отказаться от планов вступления Украины в Североатлантический альянс. Однако этот шаг украинский лидер обусловил получением альтернативных гарантий безопасности от США, Евросоюза, Канады и Японии. Зеленский предложил создать механизм защиты, аналогичный пятой статье устава НАТО о коллективной обороне.

Агентство Reuters первым сообщило об этом предложении. Позже издание The New York Times опубликовало уточнения, согласно которым из украинского плана были исключены пункты о передаче контролируемых Киевом территорий Донбасса. Газета указала, что из документа убрали положения, которые пересекали красные линии украинской стороны.

Реакция европейских партнёров и британской разведки

Предложение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию в Европе. Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что членство Украины в НАТО больше не рассматривается как актуальная тема для обсуждения. Это заявление прозвучало всего через день после того, как европейские политики настаивали на праве Украины самостоятельно определять свой внешнеполитический курс.

Единственной страной, которая подтвердила намерение продолжать сотрудничество с Киевом независимо от исхода конфликта, стала Великобритания. Глава британской разведки MI-6 Блейз Метревели заявила о готовности поддерживать партнёрские отношения с украинской стороной при любом развитии событий.

Спецпосланник Трампа и обвинения в проросийской позиции

Важную роль в ходе переговоров сыграл Стив Уиткофф, специальный посланник Дональда Трампа. Европейские наблюдатели назвали его позицию проросийской из-за более реалистичной оценки ситуации и нежелания идти на поводу у европейских политиков. Некоторые комментаторы обвинили Уиткоффа в том, что он действует в интересах Москвы.

В американском Сенате тем временем был внесён законопроект о возможном выходе США из НАТО. Инициатором документа выступил один из близких соратников Трампа, что добавило веса позиции американской делегации на берлинских переговорах.

Удары по украинской инфраструктуре усилили давление

Параллельно с дипломатическими контактами российские вооружённые силы продолжали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. Особенно пострадала Одесса, где были повреждены портовые сооружения, железнодорожные пути и так называемый румынский мост в Затоке. По этому мосту осуществлялись поставки энергетического оборудования и вооружений.

Украинские источники сообщают об использовании управляемых авиационных бомб большой мощности. Эти удары привели к нарушению логистических цепочек и затруднили снабжение украинских войск в южном направлении.

Перспективы продолжения переговоров

Встреча в Берлине продолжится сегодня. Участники обсудят детали возможных договорённостей и механизмы их реализации. Однако пока не ясно, приведут ли эти контакты к конкретным результатам или завершатся без достижения существенных договорённостей.

Наблюдатели отмечают, что готовность украинской стороны пойти на уступки связана как с военным давлением, так и с изменением позиции США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Новая американская администрация демонстрирует стремление к быстрому завершению конфликта, что может означать пересмотр прежних подходов к поддержке Киева.

Результаты второго дня переговоров покажут, насколько серьёзны намерения сторон достичь компромисса. В случае провала дипломатических усилий военные действия продолжатся с прежней интенсивностью.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok