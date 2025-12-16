Сводка с фронтов СВО 16 декабря: Срочно! Личный состав убит. Мёртвый фронт вспыхнул за ночь. Морпехи "берут на абордаж" новый регион
На тысячекилометровой линии боевого соприкосновения российские войска продолжают активное наступление. В Донецкой области окруженную группировку в Мирнограде разделили надвое, на Харьковщине зафиксировали резкий рост числа иностранных наемников в рядах ВСУ, а на Сумском направлении морпехи перешли в активное наступление. Об этом 16 декабря сообщают военные корреспонденты и телеграм-каналы.
Донецкое направление: котел в Мирнограде
На Донецком фронте украинские силы продолжают вводить в бой свежие резервы. По Дружковке на Константиновском направлении наносятся удары тяжелыми фугасными авиабомбами, пишет Царьград. В самой Константиновке российские подразделения продвигаются в городской застройке, сообщает канал «Два майора». Основная ставка ВСУ сейчас — массированное применение FPV-дронов для сдерживания наступления.
К северу и западу от Красноармейска продолжаются боевые действия. Ситуация в Мирнограде для украинских войск критическая. Военный корреспондент Руслан Татаринов в комментарии для проекта «О войне» сообщил, что штурмовые подразделения рассекли вражескую группировку в городе на две части.
Основные силы противника выбиты из укреплений в центральной части населенного пункта. За несколько дней российские бойцы зачистили окраины поселка Светлое, а остатки украинских подразделений отступили к улице Челюскина в Мирнограде. Организованная оборона там практически отсутствует.
Еще одна группа украинских военных попала в окружение на улице Белинского. Фланговые подразделения ВСУ отошли вглубь на заранее подготовленные рубежи. Российские штурмовики ежедневно сужают кольцо, в то время как у противника не хватает пехоты для удержания остатков Мирнограда.
В Красном Лимане российские войска заняли новые рубежи в восточной части поселка. После успешных действий на юго-востоке населенного пункта под огневой контроль попал крупный железнодорожный узел, который украинские формирования использовали для обороны.
Запорожское и Днепропетровское направления
В Днепропетровской области подразделения группировки войск «Восток» форсировали реку Гайчур и захватили крупный опорный пункт противника возле поселка Песчаное. Это позволит расширить плацдарм на западном берегу реки и развить наступление. На востоке Запорожской области продолжается бой за Гуляйполе.
Идет штурм Степногорска — бои характеризуются как крайне сложные, но российские подразделения продвигаются вперед. В Приморском штурмовые группы 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии во взаимодействии с операторами беспилотников уничтожают противника и выбивают его с позиций.
Украинская сторона ежедневно перебрасывает в этот район по две-три группы численностью от четырех до восьми человек. В радиоперехватах фиксируются разговоры на грузинском языке.
Харьковская область: иностранцы на передовой
В Харьковской области зафиксирован рост числа иностранных наемников в составе украинских формирований. Количество радиоперехватов с иностранной речью значительно увеличилось, сообщил полковник Андрей Марочко. Чаще всего используются польский и английский языки. Наиболее активные эфиры идут к юго-востоку от Харькова. Также отмечается увеличение числа ложных переговоров, которые ведутся с целью дезинформации российских специалистов радиоэлектронной разведки.
На Харьковском направлении группировка войск «Север» ведет ожесточенные бои. Сообщается о продвижении на Волчанском направлении у населенных пунктов Старица, Прилипка, в Волчанских Хуторах и Вильче. Давление на противника началось на всем Волчанском участке. Бои также идут на участке Меловое — Хатнее, где украинские контратаки успеха не имели.
В Волчанских Хуторах российские подразделения продолжают наступление. За сутки удалось занять около десяти частных домов. Пехота ВСУ оказывает сопротивление, но результата это не приносит. Количество применяемых дронов постоянно растет.
С Купянского направления накануне через информационные ресурсы распространялись заявления группировки войск «Запад», опровергающие украинскую пропаганду. Боевые действия на направлении продолжаются.
Сумское направление: наступление морпехов
На Сумском направлении российские бойцы продолжают наступательные операции на нескольких участках. На Тёткинском и Глушковском участках авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районе Рыжевки.
Об активизации действий в Сумской области стали сообщать многие источники. Мертвый фронт действительно пришел в движение. В Андреевке идет зачистка. Морпехи продвигаются ежечасно.
Канал «Фронтовая птичка» сообщает, что к утру 16 декабря стало известно об уничтожении колонны украинских формирований на Сумском направлении. Уничтожена техника и личный состав. 106-я отдельная бригада территориальной обороны понесла серьезные потери в районе Рыжевки.
Село находится в нескольких километрах от Курской области. По позициям украинских формирований отработала артиллерия группировки «Север». В Сумскую область переброшены подразделения 160-й бригады ВСУ, личный состав которой проходил обучение в Польше. За сутки противник потерял на этом направлении свыше 80 человек и технику, включая шведскую БМП CV-90.
