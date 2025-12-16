11:46, 16 дек 2025

На тысячекилометровой линии боевого соприкосновения российские войска продолжают активное наступление. В Донецкой области окруженную группировку в Мирнограде разделили надвое, на Харьковщине зафиксировали резкий рост числа иностранных наемников в рядах ВСУ, а на Сумском направлении морпехи перешли в активное наступление. Об этом 16 декабря сообщают военные корреспонденты и телеграм-каналы.

Донецкое направление: котел в Мирнограде

На Донецком фронте украинские силы продолжают вводить в бой свежие резервы. По Дружковке на Константиновском направлении наносятся удары тяжелыми фугасными авиабомбами, пишет Царьград. В самой Константиновке российские подразделения продвигаются в городской застройке, сообщает канал «Два майора». Основная ставка ВСУ сейчас — массированное применение FPV-дронов для сдерживания наступления.

К северу и западу от Красноармейска продолжаются боевые действия. Ситуация в Мирнограде для украинских войск критическая. Военный корреспондент Руслан Татаринов в комментарии для проекта «О войне» сообщил, что штурмовые подразделения рассекли вражескую группировку в городе на две части.

Основные силы противника выбиты из укреплений в центральной части населенного пункта. За несколько дней российские бойцы зачистили окраины поселка Светлое, а остатки украинских подразделений отступили к улице Челюскина в Мирнограде. Организованная оборона там практически отсутствует.

Еще одна группа украинских военных попала в окружение на улице Белинского. Фланговые подразделения ВСУ отошли вглубь на заранее подготовленные рубежи. Российские штурмовики ежедневно сужают кольцо, в то время как у противника не хватает пехоты для удержания остатков Мирнограда.

В Красном Лимане российские войска заняли новые рубежи в восточной части поселка. После успешных действий на юго-востоке населенного пункта под огневой контроль попал крупный железнодорожный узел, который украинские формирования использовали для обороны.

Запорожское и Днепропетровское направления

В Днепропетровской области подразделения группировки войск «Восток» форсировали реку Гайчур и захватили крупный опорный пункт противника возле поселка Песчаное. Это позволит расширить плацдарм на западном берегу реки и развить наступление. На востоке Запорожской области продолжается бой за Гуляйполе.

Идет штурм Степногорска — бои характеризуются как крайне сложные, но российские подразделения продвигаются вперед. В Приморском штурмовые группы 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии во взаимодействии с операторами беспилотников уничтожают противника и выбивают его с позиций.

Украинская сторона ежедневно перебрасывает в этот район по две-три группы численностью от четырех до восьми человек. В радиоперехватах фиксируются разговоры на грузинском языке.

Харьковская область: иностранцы на передовой

В Харьковской области зафиксирован рост числа иностранных наемников в составе украинских формирований. Количество радиоперехватов с иностранной речью значительно увеличилось, сообщил полковник Андрей Марочко. Чаще всего используются польский и английский языки. Наиболее активные эфиры идут к юго-востоку от Харькова. Также отмечается увеличение числа ложных переговоров, которые ведутся с целью дезинформации российских специалистов радиоэлектронной разведки.

На Харьковском направлении группировка войск «Север» ведет ожесточенные бои. Сообщается о продвижении на Волчанском направлении у населенных пунктов Старица, Прилипка, в Волчанских Хуторах и Вильче. Давление на противника началось на всем Волчанском участке. Бои также идут на участке Меловое — Хатнее, где украинские контратаки успеха не имели.

В Волчанских Хуторах российские подразделения продолжают наступление. За сутки удалось занять около десяти частных домов. Пехота ВСУ оказывает сопротивление, но результата это не приносит. Количество применяемых дронов постоянно растет.

«Уже сложно себе представить, что такое тишина, где нет никакого жужжания», — рассказал боец с Харьковского направления, автор канала «Без ретуши».

С Купянского направления накануне через информационные ресурсы распространялись заявления группировки войск «Запад», опровергающие украинскую пропаганду. Боевые действия на направлении продолжаются.

Сумское направление: наступление морпехов

На Сумском направлении российские бойцы продолжают наступательные операции на нескольких участках. На Тёткинском и Глушковском участках авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районе Рыжевки.

Об активизации действий в Сумской области стали сообщать многие источники. Мертвый фронт действительно пришел в движение. В Андреевке идет зачистка. Морпехи продвигаются ежечасно.

«Всё складывается, как и было задумано», — пишет автор канала «Без ретуши». Ранее он сообщал, что бойцы готовы развивать наступление на Сумщине, но ожидают команды. Видимо, сигнал был получен — морпехи наступают широким фронтом, оттесняя противника от государственной границы.

Канал «Фронтовая птичка» сообщает, что к утру 16 декабря стало известно об уничтожении колонны украинских формирований на Сумском направлении. Уничтожена техника и личный состав. 106-я отдельная бригада территориальной обороны понесла серьезные потери в районе Рыжевки.

Село находится в нескольких километрах от Курской области. По позициям украинских формирований отработала артиллерия группировки «Север». В Сумскую область переброшены подразделения 160-й бригады ВСУ, личный состав которой проходил обучение в Польше. За сутки противник потерял на этом направлении свыше 80 человек и технику, включая шведскую БМП CV-90.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini