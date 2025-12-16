"Путин оставил Киеву 48 часов". Лавров "ставит запад на колени". Заявление Лондона "убило" Украину: "Трупы НАТО свалят на замороженной ЛБС"

11:52, 16 дек 2025

Переговоры в Берлине между американской и украинской делегациями завершились безрезультатно, несмотря на двухдневные обсуждения. Одновременно украинские мониторинговые каналы предупреждают о готовящемся крупном ударе по территории Украины в ближайшие 48 часов. Информация поступила после заявления СБУ об атаке на российскую подлодку в Новороссийске, сообщают источники.

Встреча представителей администрации США Уиткоффа и Кушнера с украинской стороной во главе с Зеленским не принесла конкретных результатов, пишет Царьград. Стороны зафиксировали лишь готовность продолжить диалог. Украинский лидер допустил отказ от вступления в НАТО при условии получения аналога пятой статьи альянса о коллективной обороне. Польский премьер в ответ заявил, что территориальные уступки Украины входят в условия США для выступления гарантом мирного соглашения.

Американская миссия без результата

Профессор Марат Баширов отметил, что визит Уиткоффа имел разведывательный характер. По его словам, Трамп отправил именно этого представителя, чтобы оценить позиции сторон без риска унижения для высокопоставленных членов администрации вроде Рубио или Вэнса. Задача Уиткоффа заключалась в определении возможностей сближения позиций и выявлении пределов, до которых готовы дойти стороны.

Теперь важно проследить маршрут американского представителя после берлинских переговоров. Направится ли он в Вашингтон для доклада или отправится в Москву для продолжения диалога. После определения позиций наступает время принятия решений о дальнейших действиях или полном отказе от проекта урегулирования.

The Wall Street Journal сообщает, что США якобы пообещали Украине гарантии безопасности и защиту от возможных действий России. Издание называет это попыткой выхода из тупика на переговорах. Территориальный вопрос при этом остается главным препятствием. Европейские представители советуют Киеву проявлять осторожность с уступками до получения четких обязательств по военной поддержке от Вашингтона.

Трамп заявил, что урегулирование ближе, чем когда-либо ранее. К такому выводу он пришел после общения с европейскими лидерами. Сами европейцы настроены скептически относительно быстрого достижения мира. Некоторые считают, что поспешное соглашение навредит Украине сильнее текущего положения.

Politico пишет, что США требуют от Украины территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Североатлантического договора. Решение должно быть принято незамедлительно, поскольку дальнейшие условия станут менее выгодными для Киева.

Европейский план с собственной армией

Европейский союз представил план гарантий безопасности для Украины. Документ включает содержание 800 тысяч военнослужащих в ВСУ в мирное время, компенсации со стороны России, юридические гарантии безопасности и международный мониторинг под руководством США. Отдельным пунктом значится создание многонациональных сил под европейским командованием.

Последний пункт предполагает размещение войск для контроля воздушного и морского пространства, а также проведения операций на суше. Британский премьер Стармер подтвердил, что в рамках коалиции разработаны военные планы для каждого направления, включающие развертывание сил на территории Украины.

Заявление Лондона фактически перечеркивает перспективы урегулирования, поскольку присутствие войск альянса на Украине было одной из причин начала конфликта. Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что при саботаже переговоров Европой или Украиной Россия продолжит достигать своих целей военными методами. Польша заранее отказалась участвовать в размещении войск.

Трамп напомнил журналистам, что Украина уже потеряла территорию, и упомянул о недавнем разговоре с Путиным. Это заявление последовало после слов Зеленского, что тот не признает Донбасс российским ни юридически, ни фактически.

Во время пресс-конференции произошел курьезный случай с переводом. Переводчица не смогла правильно перевести слово troops и спросила Зеленского: «Трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать безопасность там, где теперь заморожена линия фронта?» Этот момент привлек внимание наблюдателей к напряженности ситуации.

Баширов отмечает, что Британия крепко держит Зеленского и не позволяет изменить курс. Коалиция желающих рассчитывает 18 декабря решить вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования военных действий. По его оценке, Трамп выглядит слабо, а преодоление тупика возможно только через военные действия со стороны России или антикоррупционные меры со стороны США.

Удары по Причерноморью после атаки на подлодку

После продолжения Киевом атак на гражданские суда в Черном море Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по Одесской области. Были поражены несколько кораблей, портовые объекты и транспортная инфраструктура в Затоке, что фактически начинает изоляцию Украины в черноморском регионе.

15 декабря СБУ заявило об уничтожении российской неатомной подлодки в Новороссийске с помощью подводного беспилотника. Этому предшествовали полеты американских и британских самолетов-разведчиков в нейтральных водах Черного моря для сканирования обстановки.

Практически одновременно украинские мониторинговые каналы начали предупреждать о готовящемся в течение 48 часов комбинированном ударе, который превзойдет все предыдущие по масштабу, географии целей и мощности. Об этом написал блогер Анатолий Шарий. Основные цели предположительно находятся в украинском Причерноморье.

Несколько часов назад начались удары по Одессе. Сообщается о многочисленных беспилотниках, атакующих энергетическую инфраструктуру, порты и логистические объекты. Корабли с грузами массово покидают одесский рейд.

Лавров обсудил восстановление связей с США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не против конкуренции с США при условии ее честного характера. Министр встретился с представителями американской торговой палаты для обсуждения перспектив восстановления торгово-инвестиционных связей между двумя странами. Европейский союз при этом остается в стороне от этих переговоров.

Позиция Лаврова демонстрирует готовность России к прямому диалогу с Вашингтоном в обход европейских посредников. Это может изменить расклад сил на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Автор: Семен Подгорный

