11:59, 16 дек 2025

Спецслужбы Украины сообщили о диверсии против российской дизельной подводной лодки проекта 636.3 в порту Новороссийска. По данным СБУ и ВМС Украины, операцию провели с использованием морского дрона. Однако Черноморский флот РФ опроверг заявления о повреждениях кораблей.

Украинские спецслужбы распространили информацию, что подводные беспилотники Sub Sea Baby атаковали субмарину класса «Варшавянка» стоимостью 400 миллионов долларов, пишет Царьград. По версии противника, за операцией стояли 13-й ГУ военной контрразведки СБУ совместно с украинскими военно-морскими силами. В сети появились кадры, на которых виден взрыв в акватории порта.

Первые сообщения военных корреспондентов указывали на незначительные повреждения, однако украинская сторона настаивала на полном уничтожении субмарины. Примечательно, что противнику удалось получить доступ к системе видеонаблюдения и опубликовать запись инцидента.

Политик Олег Царёв обратил внимание на отсутствие защитных сетей в бухте, где базируются корабли. По его словам, в советский период все без исключения военные гавани перекрывались противолодочными заграждениями. Такая практика применялась и немецкими военными, что эффективно предотвращало проникновение вражеских субмарин.

«При Сталине, если бы вход в бухту закрыли некачественно и флот понёс потери, наутро ответственных просто расстреляли бы», — отметил Царёв, указывая на проблемы с организацией защиты акватории.

Военный волонтёр Алексей Живов также задался вопросом об отсутствии ограждений в военной части порта. Он сравнил ситуацию с четырёхметровыми заборами, которыми огораживают загородные дома на Рублёво-Успенском шоссе, отметив, что в порту всё видно.

Замглавы украинского Офиса президента Ирина Верещук заявила, что атака на носитель крылатых ракет «Калибр» была приурочена к переговорам Владимира Зеленского с американской делегацией в Берлине. Такая синхронизация вызвала вопросы о реальных целях информационной кампании.

Опубликованные кадры вызвали сомнения у экспертов. Из-за расположения камер на видео не видно ни последствий взрыва, ни непосредственного контакта дрона с подводной лодкой. Оценить реальный масштаб повреждений по имеющимся записям невозможно. С учётом участившихся «антикризисных вбросов» со стороны Киева возникло предположение, что главной целью являлось создание информационного повода во время берлинских переговоров.

Официальное опровержение от российской стороны не заставило себя ждать. Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулёв заявил, что информация украинских спецслужб не соответствует действительности. По его словам, попытка диверсии с использованием подводного беспилотного аппарата не достигла целей.

«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — подчеркнул представитель флота.

Появление подводных дронов на вооружении противника не стало неожиданностью для военных. Украинская сторона открыто сообщала о разработке таких систем. Надводные аналоги этих беспилотников ранее использовались для атак на гражданские суда в Чёрном море.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok