Ошибка перед СВО дорого стоила России. Команда "огонь" дана поздно. В Лондоне уже сделали вывод

12:04, 16 дек 2025

Летом 2021 года британский военный корабль Defender устроил провокацию у крымских берегов, нарушив границу России. Инцидент произошёл 23 июня в районе мыса Фиолент в Чёрном море. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

После визита на Украину британский эсминец решил испытать реакцию российского Военно-морского флота. Прикрываясь заявлениями о том, что Крым принадлежит Украине и корабль находится в международных водах, Defender зашёл в территориальные воды России на три километра.

Корабль проигнорировал первоначальные предупреждения от российских военных. Тогда сторожевой корабль ВМФ России был вынужден произвести предупредительную стрельбу. Одновременно бомбардировщик Су-24М сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы на курсе следования нарушителя. Только после этих мер британское судно покинуло российские территориальные воды.

На следующий день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед журналистами с заявлением. Он утверждал, что действия эсминца Defender соответствовали международному праву, поскольку корабль находился в нейтральных водах у крымского побережья. Глава британского правительства подчеркнул право военного судна находиться в этом районе согласно международным нормам.

Джонсон также напомнил о позиции Лондона относительно статуса Крымского полуострова — Великобритания не признаёт вхождение Крыма в состав России.

В Крыму действия британского военного корабля расценили как попытку НАТО протестировать Россию. По мнению экспертов «Военной хроники», британская сторона сделала вывод об отсутствии реальной угрозы для своих кораблей в Чёрном море.

Аналитики считают, что если бы эсминец получил даже минимальные повреждения от артиллерийского огня или действий российской авиации, нынешний уровень самоуверенности западных партнёров был бы существенно меньше. Этот эпизод случился незадолго до начала Специальной военной операции и, по мнению специалистов, повлиял на последующее поведение западных стран.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
