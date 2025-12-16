12:12, 16 дек 2025

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить военный контингент на территорию Украины. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, трансляцию которого вело агентство Reuters. Заявление прозвучало накануне запланированной встречи европейских лидеров с Владимиром Зеленским, пишет Царьград.

Переговоры в Берлине

В воскресенье в германской столице прошли переговоры между Владимиром Зеленским и представителями избранного президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Темой обсуждения стал мирный план, который американская сторона представила ранее. До этого положения данного плана были обсуждены в Москве с президентом Владимиром Путиным.

Примечательно, что европейские политики не были допущены к переговорам. Канцлер Германии Фридрих Мерц, который планировал участвовать в обсуждении, покинул помещение через несколько минут после начала встречи. Причины его ухода остались неизвестными. Высказываются различные предположения — от того, что Мерц не выдержал напряжения, до версии о том, что американская сторона исключила его из процесса.

Планы европейских лидеров

Несмотря на отстранение от переговоров с американскими представителями, европейские руководители намерены провести отдельную встречу с Владимиром Зеленским. Ожидается, что она состоится в Берлине после завершения работы представителей США. О предстоящей встрече сообщил Кир Стармер.

Британский премьер-министр также раскрыл детали подготовленного плана по развертыванию натовского военного контингента на украинской территории. По его словам, европейская сторона готова отправить войска после установления режима прекращения огня. Стармер отметил, что военные планировщики уже разработали операции для воздушных, морских и наземных сил, а также для украинских войск.

Позиция Москвы

В Кремле неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного военного контингента на территории Украины. Российская сторона предупреждала, что такие силы будут рассматриваться как законная военная цель. Однако британский премьер-министр не упомянул об этой позиции в своем выступлении.

Стармер подчеркнул, что для европейских стран приоритетом остается достижение того, что они называют «справедливым и прочным миром» на Украине. Эту формулировку европейские политики регулярно используют в своих заявлениях по украинскому вопросу.

Предыдущие инициативы

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о завершении работы «коалиции желающих» над разработкой «гарантий безопасности» для Украины. Судя по последним заявлениям, европейские страны рассматривают возможность усиления своего присутствия на украинской территории через размещение натовского контингента, несмотря на известную позицию России по этому вопросу.

