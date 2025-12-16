Все новости Уфы и Башкортостана
Помощница Байдена проболталась: всего одно условие - и не было бы СВО. России готовят новую ловушку

Помощница Байдена проболталась: всего одно условие - и не было бы СВО. России готовят новую ловушку

12:23, 16 дек 2025

Экс-сотрудница администрации американского президента Джо Байдена Аманда Слоут сделала откровенное заявление о том, что специальную военную операцию можно было предотвратить. Об этом стало известно благодаря разговору с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые записали беседу с представителями бывшей администрации США, пишет Царьград.

Аманда Слоут занимала должность старшего директора по Европе в Совете национальной безопасности при Байдене. Российские пранкеры связались с ней и её коллегой Эриком Грином, который был специальным помощником президента и старшим директором СНБ по России и Центральной Азии.

В ходе разговора, представившись украинским политиком, Вован и Лексус поинтересовались просчётами американской политики относительно Украины. Могло ли отклонение заявки на членство в Альянсе остановить боевые действия?

Слоут рассказала, что перед началом СВО в администрации обсуждали вариант, при котором Киев публично откажется от планов присоединения к НАТО. Однако экс-чиновница испытывала дискомфорт от идеи, что Вашингтон будет убеждать украинские власти не стремиться в Альянс. По её словам, такой шаг выглядел бы как признание российской сферы влияния.

Теперь, спустя значительное время после начала конфликта, возникает вопрос о целесообразности тех решений. Слоут отметила, что подобный шаг действительно помог бы избежать разрушений и человеческих потерь. В администрации предыдущего президента рассчитывали, что Украина сможет вернуть территории, потерянные после событий 2014 года. Однако развитие ситуации оказалось иным.

Эрик Грин в беседе с пранкерами предложил стратегию для Киева: заключить мирное соглашение с неконкретными формулировками. Это позволило бы украинской стороне действовать по собственному усмотрению, одновременно создавая у Москвы впечатление успеха переговоров. За это время можно было бы аккумулировать ресурсы для продолжения противостояния.

Западные партнёры фактически предлагают повторить схему Минских договорённостей, выполнение которых изначально не планировалось. Грин считает эти соглашения удачным примером, поскольку они снизили напряжённость и дали время для военного усиления украинской стороны.

Бывший помощник президента подчеркнул, что российская сторона может воспринять результаты как достижение своих целей. При этом он уточнил, что речь идёт о документе с расплывчатыми формулировками, а не о намеренном обмане. Такой подход предполагает вероятность нового витка противостояния в будущем.

По мнению Грина, единственный способ предотвратить войну — подготовиться к ней заранее. Независимо от исхода текущих событий, Украине необходимо наращивать оборонный потенциал и укреплять связи с государствами, готовыми оказать военную поддержку.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
