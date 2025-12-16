12:29, 16 дек 2025

Издание Daily Express опубликовало материал, в котором говорится о 14 стратегических объектах на территории США, которые могут стать целями в случае ядерного конфликта. Публикация появилась на фоне продолжающегося конфликта на Украине и заявлений о необходимости укрепления обороноспособности России, пишет Царьград.

В списке потенциальных объектов британское издание указывает важнейшие военные базы и командные центры Соединенных Штатов. Среди них — здание Пентагона в Вирджинии, которое представляет собой центр американской военной структуры. Также упоминаются крупные военно-морские комплексы в Норфолке и Кингс-Бее, где базируются значительные силы флота США.

В перечень вошли несколько авиационных баз, расположенных в Луизиане, Миссури, Техасе и Северной Дакоте. Эти объекты оснащены современным вооружением и обеспечивают возможность проведения масштабных операций с воздуха. Отдельно указывается Стратегическое командование США, которое отвечает за управление ядерными силами и системами кибербезопасности страны.

В список также включены станции связи с подводными лодками, находящиеся на Гавайских островах и в штате Вашингтон. Эти объекты обеспечивают коммуникацию с подводным флотом, вооруженным баллистическими ракетами.

Официальные представители Москвы не комментируют подобные публикации. Однако материал вызвал широкий резонанс среди западных экспертов и политиков. Часть аналитиков вспоминает события 1945 года, когда ядерное оружие было применено против Японии, что стало единственным случаем его боевого использования в истории.

Британские журналисты отмечают, что ранее похожие темы поднимались в российских СМИ. В частности, телеведущий Дмитрий Киселев в 2019 году упоминал некоторые американские объекты как возможные цели в гипотетическом конфликте, делая акцент на символическом значении таких заявлений.

Авторы публикации в Daily Express подчеркивают, что российская сторона регулярно заявляет об отсутствии планов агрессии и готовности к переговорам. При этом западные эксперты считают, что подобная информационная активность может служить элементом психологического давления, призванного усилить влияние России на международной арене и повысить уровень напряженности.

Ситуация вокруг отношений между Россией и западными странами остается сложной. События последних лет показывают, что риск дальнейшего обострения сохраняется, что требует взвешенного подхода всех сторон к урегулированию противоречий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok