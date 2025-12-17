09:31, 17 дек 2025

В ночь на 17 декабря российские Вооружённые силы продолжили удары по портовой и энергетической инфраструктуре в Одесской области. Операция развивается уже шестые сутки подряд. Информация о событиях поступает из открытых источников и официальных заявлений российских представителей.

Непрерывные атаки на южные регионы

Ночью 17 декабря зафиксированы серии взрывов в Одесской области, пишет Царьград. Очевидцы сообщают о пожарах и вторичной детонации на складских объектах. Конкретные детали произошедшего пока уточняются.

Днём ранее удар пришёлся по терминалу логистической компании «Новая Почта» в Одессе. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, эта компания предоставляет украинским военным услуги по перевозке и хранению военных грузов. Местные жители рассказывали о сильном пожаре с периодическими взрывами.

Атаки на Одесскую область идут пятую ночь подряд, что указывает на системный характер операции. Часть беспилотников сбивалась средствами ПВО непосредственно над Одессой. Как отмечает Лебедев, дроны летели один за другим, заставляя противовоздушную оборону работать в непрерывном режиме и быстро расходовать боеприпасы.

Район Затоки продолжает рассматриваться как ключевой транспортный и военный узел, с учётом предыдущих ударов по мосту и местной инфраструктуре. Лебедев подчёркивает, что акцент делается на южные пригороды и транспортные узлы, а не на центр города, что характерно для работы по военной логистике.

Причины и масштабы операции

Удары начались после атак на российский торговый флот в Чёрном море. Президент России Владимир Путин заявил о расширении номенклатуры целей в Одессе и предупредил о возможности самого радикального шага — отрезать Украину от моря. После продолжения атак со стороны Киева началась масштабная операция.

Автор канала «Без Ретуши» отмечает, что Россия наглядно демонстрирует уязвимость всей портовой инфраструктуры Одессы. По его словам, отключить там всё — не представляет проблемы.

Самый массированный удар был зафиксирован 13 декабря. Тогда в Одессе были выведены из строя 14 электрических подстанций и около 10 трансформаторных в портах. Аналогичные удары прошли по Николаеву. Почти весь регион оказался обесточен. Очевидцы сообщали о значительных разрушениях.

Удары по судам и логистике

Под удар попало турецкое судно компании Cenk Ro-Ro Group, на котором находились контейнеры фирмы «АКСА» — производителя генераторов и электростанций. Судно должно было идти в Румынию, но оказалось в Одессе. Появляется информация, что часть контейнеров была отведена под вооружение и беспилотники. За несколько дней сообщалось об уничтожении ещё одного-двух судов.

После этих событий президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину объявить мораторий на удары по портам и энергетике Украины.

Мониторинги морского движения фиксируют, что уцелевшие суда почти полностью отошли от одесских портов.

Применение новейшего оружия

Российская армия впервые за три года применила новейшее оружие по объектам в Одесской области — дальнобойные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Ранее такая дальность поражения для авиабомб была недостижима.

Бомбы поразили железнодорожный мост в Затоке. Ранее Россия наносила удары по этому объекту ракетами «Искандер» и «Калибр», выводя его из строя, однако со временем мост восстанавливался. По имеющимся данным, удары по мосту наносились минимум две суток подряд, несмотря на то, что движение по нему закрыли после первого попадания.

Уничтожение моста имеет важное значение, поскольку по нему проходит один из логистических маршрутов доставки оружия для украинских вооружённых сил с территории Румынии.

Ранее российские беспилотники закрыли единственный погранпереход, через который шла наземная доставка оружия из Румынии в Одессу. В результате Киев потерял значительную часть поставок. Шестые сутки подряд уничтожаются портовая инфраструктура, склады для хранения вооружения перед распределением на фронт, а также суда, доставляющие технику и беспилотники из стран НАТО.

Заявления министра иностранных дел

Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд заявлений относительно ситуации вокруг Украины. По его словам, в предложениях США по урегулированию конфликта говорится о необходимости обеспечить права национальных меньшинств и религиозные свободы на Украине.

Несколько дней назад Лавров напомнил об исторических корнях юго-восточных регионов: «Юго-восток Украины — Одесса, Николаев — это территории и города, которые создавались русскими. Заводы, фабрики, порты — всё это построили также русские».

16 декабря министр заявил о позиции России в переговорном процессе. По его словам, первопричинами конфликта являются угрозы Российской Федерации, которые создавались путём продвижения НАТО на восток к российским границам и втягивание туда Украины.

Лавров отметил, что угрозой является уничтожение всего русского на землях, которые столетиями были территориями русского народа, русской культуры и истории, но волею исторических обстоятельств оказались в составе Украины.

Министр напомнил о событиях 2014 года, когда после государственного переворота к власти пришли те, кто объявил русских «нелюдями», ликвидировали статус русского языка и направили боевиков штурмовать здание парламента Крыма. Лавров упомянул слова Владимира Зеленского, который, став президентом, посоветовал всем, кто живёт на Украине и ощущает себя причастным к русской культуре, уезжать в Россию.

По словам главы МИД, всё это накапливалось почти 10 лет, и Россия предупреждала, что эти первопричины приведут к взрыву, но никто не хотел слушать.

«Хорошо, что американцы это поняли, они чётко сказали, что никакого НАТО быть не может. И они чётко сказали, что те земли, где столетиями жили русские, должны снова стать русскими», — заявил Лавров.

Военная обстановка

Операция в Одесской и Николаевской областях продолжается. Удары наносятся по военной, энергетической, портовой и логистической инфраструктуре. Район фактически изолирован от морского сообщения из-за интенсивности атак и ухода судов из портов.

Применение дальнобойных авиабомб с УМПК стало новым этапом в операции. Ожидается, что после Нового года могут быть применены авиабомбы с дальностью полёта до 400 километров.

Ситуация на южном направлении остаётся напряжённой. Российская сторона продолжает операцию, заявляя о необходимости устранения угроз для национальной безопасности.

