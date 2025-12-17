09:38, 17 дек 2025

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал интервью американскому телеканалу ABC News, в котором четко обозначил позицию Москвы по территориальному вопросу. Это произошло на фоне продолжающихся консультаций между Россией, США и Украиной относительно урегулирования конфликта, пишет Царьград.

В ходе беседы журналист поинтересовался у российского дипломата, действительно ли Россия требует больше территорий, чем контролирует на данный момент, включая регионы Донбасса, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Рябков ответил на этот вопрос развернуто. Он напомнил, что две республики в Донбассе с 2022 года стали частью Российской Федерации после проведения референдумов. Аналогичная процедура состоялась в Запорожской и Херсонской областях. По его словам, сейчас речь идет о четырех новых субъектах, которые вошли в состав России.

Замглавы МИД отдельно упомянул Крым, присоединение которого произошло еще в 2014 году. Таким образом, всего пять территорий стали частью Российской Федерации в течение последнего десятилетия.

Дипломат подчеркнул, что Москва не намерена идти на компромиссы по этому вопросу. Он объяснил такую позицию тем, что эти территории закреплены в российской Конституции и являются фундаментальным элементом государственности страны.

Рябков также сослался на заявления президента России Владимира Путина, который неоднократно подтверждал приверженность договоренностям, достигнутым во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске.

Заявление российского дипломата опровергло предположения западных и украинских СМИ о возможности торга вокруг Запорожской и Херсонской областей. Некоторые издания ранее писали, что Донбасс может получить статус свободной экономической зоны. Слова Рябкова исключают такие сценарии.

После выхода интервью на Украине появились критические высказывания в адрес президента Владимира Зеленского. Представители радикальных группировок заявили, что действия главы государства ведут к провалу. Они отметили, что позиция Рябкова демонстрирует неготовность России к уступкам.

Интервью замглавы МИД вызвало широкий резонанс в российских комментариях, где отмечают четкость изложенной позиции.

Автор: Семен Подгорный

