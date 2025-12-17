"Последствия оказались значительно серьезнее": Боевой дрон со взрывчаткой ударил по Чернобыльской АЭС

09:43, 17 дек 2025

Боевой беспилотник атаковал территорию Чернобыльской атомной электростанции и повредил новый безопасный конфайнмент — защитную арку над разрушенным четвертым энергоблоком. Сооружение проектировалось на сто лет эксплуатации и должно было обеспечивать долговременную изоляцию опасного объекта. О последствиях удара сообщили украинские источники со ссылкой на заместителя технического директора по инфраструктуре ДСП ЧАЭС Сергея Кондратенко.

Что с саркофагом

В результате взрыва и возникшего пожара была разрушена гидроизоляция и защитная мембрана конфайнмента. Спасателям при тушении огня пришлось вырезать во внешней обшивке около ста тридцати отверстий общей площадью примерно сто тридцать квадратных метров. Теперь внутрь защитного сооружения беспрепятственно проникают атмосферные осадки, пишет Царьград.

Это грозит коррозией несущих металлических конструкций и быстрым разрушением элементов арки. Утрату части проектных параметров нового саркофага подтвердили специалисты миссии МАГАТЭ, которые осматривали объект в конце ноября. Официально радиационный фон на территории станции находится в допустимых пределах — с середины февраля превышений по выбросам не регистрировалось.

Однако государственная инспекция ядерного регулирования запретила любые плановые операции внутри конфайнмента до окончания ремонта. Причина — риск радиоактивной пыли. Первоочередное восстановление планируют завершить к концу две тысячи двадцать шестого года. Работы будут финансироваться при содействии Европейского банка реконструкции и развития с участием французских инженеров, разрабатывавших проект арки.

Чем это грозит

Самым болезненным последствием стала остановка демонтажа старого аварийного саркофага. Его конструкции находятся в нестабильном состоянии и подлежат разборке как минимум в течение восьми лет. Без восстановленной герметичности нового конфайнмента эти операции признали опасными. До возобновления работы систем контроля влажности и циркуляции воздуха все действия внутри объекта отложены без конкретных сроков.

Что с энергосистемой

Инцидент на Чернобыльской АЭС происходит на фоне системного кризиса украинской энергетики. Оператор «Укрэнерго» регулярно объявляет об аварийных отключениях по всей территории страны, не указывая их длительность. Причиной стали массированные удары по энергетической инфраструктуре.

В Киевской области пострадали крупные подстанции. Атаки затронули тепловые и гидроэлектростанции, а также узлы, обеспечивающие работу атомных электростанций. По мнению экспертов, целью ударов была попытка расчленить энергосистему на изолированные сегменты. Дефицит генерирующих мощностей уже превышает четыре гигаватта.

Часть энергоблоков АЭС остановлена из-за повреждений подстанций, что усилило дефицит. Восстановление займет как минимум две недели, но сроки могут сдвинуться в случае повторных атак или ухудшения погоды.

Риски для безопасности

Отдельную тревогу вызывает вопрос ядерной безопасности. Потеря внешнего электроснабжения отдельных объектов уже приводила к остановке энергоблоков, хотя эта информация, по данным отраслевых источников, полностью не раскрывалась публично. Проблемы с защитным куполом на ЧАЭС только усиливают опасность — даже при сохранении формально допустимого радиационного фона повреждение критических элементов инфраструктуры повышает уязвимость объекта.

В совокупности эти обстоятельства показывают, что удар по Чернобыльской АЭС стал не единичным происшествием, а элементом более масштабной картины с растущими рисками для энергетической стабильности и ядерной безопасности Украины. Несмотря на успокаивающие комментарии официальных лиц, ситуация остается под постоянным наблюдением международных организаций и требует продолжительных и дорогостоящих восстановительных мероприятий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok