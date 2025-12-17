09:49, 17 дек 2025

В последние дни Одесская область оказалась в центре внимания российских военных операций. Об этом сообщает украинский телеграм-канал, анализируя развитие ситуации на юге Украины.

Сергей Лебедев, руководитель николаевского подполья, назвал южное направление одним из главных фокусов текущих событий. По его словам, регион представляет собой зону концентрации противовоздушной обороны, логистических маршрутов и складов боеприпасов, пишет Царьград. Особое значение имеют пути снабжения, проходящие через Румынию и Молдавию. Регулярность атак и активная работа систем ПВО свидетельствуют о высокой важности целей для российской стороны.

Сокрушительный удар был нанесен в субботу, тринадцатого декабря. В результате операции пострадало около двадцати электроподстанций в регионе. Половина города осталась без электроснабжения, включая медицинские учреждения, которые пришлось перевести на резервные источники питания.

Украинский телеграм-канал «Легитимный» утверждает, что российская армия проводит военную операцию в Одесской области с использованием усовершенствованных корректируемых авиационных бомб. Цель действий — нарушить логистическую инфраструктуру региона, что скажется на экономике и мобильности противника. В источнике отмечается возможность десантной операции в южной части области при затягивании конфликта.

КАБы вместе с беспилотниками остаются наиболее эффективным вооружением российских сил. Эти боеприпасы разрушают укрепления украинской армии на линии соприкосновения, вынуждая противника к отступлению и нанося значительный урон технике и личному составу. Модернизированные варианты демонстрируют улучшенную точность и увеличенную дальность поражения.

Координатор николаевского подполья ранее объяснял, что атаки по энергетическим объектам направлены против киевского режима, а не против мирного населения. Основная задача таких ударов — остановить работу предприятий оборонной промышленности, производящих вооружение для украинской армии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok