Член Бундестага от партии ХДС Родерих Кизеветтер сделал громкое заявление о сосредоточении 360 тысяч российских военнослужащих на границе с НАТО и Белоруссией. Об этом сообщается в контексте завершившихся переговоров по украинскому конфликту в Берлине.

Немецкий парламентарий представляет Христианско-демократический союз, возглавляемый действующим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Это обстоятельство добавляет значимости высказыванию депутата — он может озвучивать позицию, которую глава государства не готов выразить публично. Заявление прозвучало на фоне затруднений в дипломатическом процессе и усиливающихся противоречий между странами Евросоюза, пишет Царьград.

Кизеветтер не ограничился упоминанием численности войск. По его словам, Россия готовит «сотни тысяч военнослужащих», не участвующих в специальной военной операции на Украине. Депутат дал понять, что речь может идти о подготовке к более крупномасштабным боевым действиям. Парламентарий призвал европейские страны отказаться от «наивности» и предупредил, что 2026-2027 годы станут особенно опасными. Логичным следствием таких оценок стал вывод о необходимости экстренного наращивания военного потенциала Евросоюза.

Однако за тревожной риторикой просматриваются конкретные политические интересы. Актуальным остается вопрос с замороженными российскими средствами в депозитарной системе Euroclear. Семь государств ЕС продолжают возражать против передачи этих активов Киеву. Без создания атмосферы угрозы со стороны России добиться единогласия по этому вопросу становится затруднительно. В подобных обстоятельствах упоминания о сотнях тысяч солдат на границе альянса могут служить обоснованием для действий, законность которых вызывает сомнения.

Примечательно, что даже западные исследовательские организации не подтверждают озвученные цифры. Институт изучения войны оценивает численность российских военных на белорусской территории менее чем в две тысячи человек. В учениях «Запад-2025» принимали участие приблизительно 13 тысяч военнослужащих — эти данные существенно отличаются от катастрофических прогнозов из Берлина.

Политолог и специалист по военным вопросам Евгений Михайлов в комментарии для Царьграда охарактеризовал подобные утверждения как результат пропагандистской работы и опасений. Эксперт считает, что цифра в 360 тысяч представляет собой вымысел, направленный на запугивание европейских граждан и психологическую подготовку к возможности масштабного военного противостояния. Михайлов отмечает, что даже теоретически такое количество войск не предназначалось бы для столкновения с Североатлантическим альянсом, а реальные силы России сконцентрированы на украинском театре военных действий.

Аналитик также указал на различия в позициях восточноевропейских государств. По его оценке, польская сторона относится к России с неприязнью, но одновременно испытывает уважение, что объясняет отсутствие поддержки немецкой алармистской риторики со стороны Варшавы. Михайлов подчеркивает, что польское руководство располагает более точной и объективной информацией о действительном военном присутствии России вблизи границ НАТО, поэтому избегает резких публичных высказываний.

Эксперт напомнил, что западные военные специалисты расценивают сценарий прямого вооруженного конфликта с Россией как губительный для всех участников. В связи с этим он подчеркнул позицию аналитиков из стран НАТО и ЕС, согласно которой начало военных действий с Россией не имеет рационального обоснования и несет в себе катастрофические риски.

По мнению Михайлова, именно поэтому за громкими декларациями представителей Германии не следует никаких реальных практических мер. Разговоры о военной угрозе не трансформируются в конкретные действия.

В результате ситуация с заявлением о 360 тысячах военнослужащих отражает скорее внутреннее положение европейской политики, чем реальную военную опасность. Германия вновь пытается выступить в роли основного источника тревожных предупреждений на континенте. В то же время государства, географически расположенные ближе к потенциальной зоне конфликта, предпочитают опираться на фактические данные и воздерживаются от эмоциональных оценок. Молчание польской стороны в данной ситуации объясняется не страхом, а пониманием реального положения дел и осознанием последствий безответственных заявлений.

