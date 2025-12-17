Все новости Уфы и Башкортостана
Главное за ночь и утро 17 декабря: Верховный суд по делу Долиной, шутка Захаровой, перелом в СВО

Главное за ночь и утро 17 декабря: Верховный суд по делу Долиной, шутка Захаровой, перелом в СВО

10:04, 17 дек 2025

Верховный суд России вынес решение по громкому делу о продаже недвижимости артистки Ларисы Долиной. Судебное разбирательство касалось квартиры в Хамовниках, за которую Полина Лурье заплатила 112 миллионов рублей, но деньги исчезли. Решение было озвучено 17 декабря 2025 года.

История сделки с квартирой

Артистка первоначально выставила жильё за 130 миллионов рублей, однако позже уменьшила стоимость до 112 миллионов. Лурье утверждает, что подошла к покупке ответственно — ознакомилась с районом, консультировалась с риелтором и лично общалась с Долиной. Женщина внесла аванс в размере одного миллиона рублей, а через месяц стороны заключили основной договор, пишет Царьград.

Адвокаты певицы заявили в суде, что покупательница недостаточно внимательно отнеслась к проверке деталей сделки, включая факт регистрации в квартире несовершеннолетней внучки Долиной. Защита настаивала, что взыскивать денежные средства следует не с артистки, а непосредственно с мошенников, получивших эти деньги.

Позиция Лурье и требования к суду

Полина Лурье, воспитывающая двоих детей, подала иск с требованием снять Долину с регистрационного учёта и освободить жилплощадь, которая официально перешла к ней по документам. Очевидцы судебного заседания отмечали, что истица выглядела взволнованной, однако последовательно доказывала свою добросовестность и законность прав на приобретённую недвижимость.

Верховный суд кардинально пересмотрел ситуацию. Предшествующие судебные решения были отменены, право собственности закреплено за Лурье. Теперь освобождение квартиры Долиной — вопрос процедурный и неизбежный.

Разбирательство, привлёкшее широкое внимание общественности, близится к завершению. Судьба недвижимости в Хамовниках определена окончательно.

Реакция Захаровой на европейские инструкции

Служба внешних связей европейских государств подготовила рекомендации по поведению на мероприятиях, где присутствуют российские дипломаты. Документ призывает избегать таких событий, а при невозможности отказа — не появляться в кадре совместно с представителями России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на эти предписания. Она иронично предложила Евросоюзу покинуть ООН из-за участия в ней России. Дипломат добавила, что ЕС мог бы вообще улететь с Земли, поскольку россияне отсюда никуда не исчезнут.

С нас ракета, — прокомментировала Захарова.

Китайское издание Baijiahao высоко оценило её высказывание. Журналисты подчеркнули, что заявление российского дипломата продемонстрировало абсурдность решений, принимаемых в ЕС на фоне русофобии. Европейским чиновникам нечего ответить — они фактически лишились аргументов, понимая, что любая реакция усугубит их положение. Очевидно, что покидать планету из-за России никто не собирается.

Заявление МИД о территориях

Россия категорически отвергает любые территориальные уступки по пяти регионам, вошедшим в состав страны. Об этом недвусмысленно заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

С 2022 года две республики Донбасса стали частью России после проведённых референдумов. Аналогичная ситуация произошла с Запорожской и Херсонской областями. Таким образом, четыре субъекта являются российскими территориями. Крым стал частью страны ещё в 2014 году, — сообщил Рябков в интервью ABC News.

Дипломат подчеркнул, что Россия не пойдёт на компромисс относительно этих пяти областей ни при каких обстоятельствах. Любой пересмотр их статуса означал бы изменение фундаментальных основ государственности, закреплённых в Конституции.

Военный эксперт отметил, что непримиримая позиция Киева по текущим предложениям способствовала тому, чтобы Москва публично и однозначно обозначила свои требования по Херсонской и Запорожской областям. Это фактически является политическим переломом, вопросы о котором поднимались с 2022 года. Теперь Рябков дал окончательный ответ.

Учитывая нежелание Киева соглашаться на предложения Москвы, позиция российского руководства будет именно такой. Весной украинской стороне придётся решать, выводить ли войска с неосвобождённых частей Херсонской и Запорожской областей, — прокомментировал эксперт.

Ответ Киева и позиция Европы

Зеленский отреагировал на слова Рябкова, заявив, что Украина не признаёт Донбасс российским ни юридически, ни фактически. Военкор Евгений Поддубный отметил, что мирное урегулирование откладывают не только Зеленский и его команда, но и активность европейцев.

Пока Россия и США прорабатывают вопросы завершения конфликта, так называемая коалиция желающих разработала планы размещения своих военных на Украине при необходимости. Об этом официально сообщил Лондон.

"Ненавидят, но уважают". Поляки притихли после слов о 360 тысяч русских солдат на границе НАТО

"Ненавидят, но уважают". Поляки притихли после слов о 360 тысяч русских солдат на границе НАТО
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
