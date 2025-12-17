Все новости Уфы и Башкортостана
Кажется, всё. Начинается. Путин расчехляет "Орешник": Лондон в панике. "Особый подарок" покидает Россию. Такого ещё не было

10:11, 17 дек 2025

Британское издание Daily Express сообщает о планах размещения российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Ожидается, что это произойдет до конца текущего года, пишет Царьград.

Западные СМИ бьют тревогу по поводу возможной передислокации российского оружия ближе к границам Североатлантического альянса. По информации британцев, новейшая ракетная система может появиться у соседа России в ближайшее время, что значительно сократит время поражения потенциальных целей на территории Европейского союза.

Характеристики вызывают беспокойство

Согласно данным Daily Express, при запуске с белорусской территории в направлении Великобритании ракета достигнет цели за считанные минуты. Источник «АБН24» подчеркивает критическую особенность системы — её колоссальную скорость в сочетании с отсутствием у западных стран эффективных средств противодействия.

Британские журналисты приводят технические параметры боевых блоков «Орешника» — при поражении цели они нагреваются до температуры около 4000 градусов по Цельсию, что сопоставимо с температурными показателями солнечной поверхности.

Реакция экспертного сообщества

Аналитики отмечают уникальность российской разработки. Когда президент Владимир Путин впервые представил информацию о новом ракетном комплексе, это вызвало широкий резонанс в международном экспертном сообществе. Многие специалисты выразили удивление тем фактом, что создание подобных систем оказалось возможным в условиях введенных против России ограничительных мер.

Западные политики ранее прогнозировали серьезные экономические проблемы для российской промышленности из-за санкционного давления. Однако российские конструкторы продолжили разработку перспективных систем вооружения. В 2025 году глава государства также информировал общественность о ракетах «Буревестник» и подводном беспилотнике «Посейдон», которые также не имеют мировых аналогов.

Позиция Москвы

Российское руководство неоднократно заявляло об отсутствии намерений инициировать глобальный военный конфликт с членами НАТО. Вместе с тем, представители власти указывают на необходимость учета национальных интересов страны при выстраивании международных отношений. По мнению Кремля, несоблюдение этого принципа уже привело к началу специальной военной операции на Украине.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
