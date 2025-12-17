Политолог Суздальцев оценил шансы на скорое завершение СВО. Итог получился мрачный

10:16, 17 дек 2025

Эксперты сходятся во мнении, что быстрое завершение украинского конфликта маловероятно. Политолог Андрей Суздальцев в беседе с «Лентой.ру» дал мрачную оценку перспективам урегулирования.

По словам специалиста, шансов на скорое завершение конфликта практически нет, пишет Царьград. Суздальцев объясняет это тем, что гарантии безопасности для Украины фактически означают её скрытое вступление в НАТО. Западные страны и США готовы взять на себя солидарную ответственность, что неизбежно приведёт к размещению натовских контингентов на украинской территории. Россия на подобный сценарий никогда не согласится.

Эксперт подчеркнул, что позиции России и Украины по вопросам безопасности кардинально расходятся. Кроме того, сторонам предстоит проделать огромную работу по согласованию множества других аспектов мирного урегулирования.

На днях в Берлине состоялись переговоры между представителями Украины и США. Однако реального прогресса достичь не удалось — участники встречи лишь договорились продолжить диалог. Владимир Зеленский допустил возможность отказа от курса на вступление в НАТО, но при условии предоставления гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава альянса. В ответ польский премьер заявил, что территориальные уступки со стороны Украины входят в условия США как гаранта мирного соглашения.

Профессор Марат Баширов оценил итоги берлинских переговоров. По его мнению, спецпредставитель Трампа Кит Уиткофф прилетал не зря — его задачей было прозондировать почву и определить возможности сближения позиций. Баширов отметил, что если бы приехали госсекретарь Марко Рубио или вице-президент Джей Ди Вэнс, отказы Зеленского стали бы для них унизительными. Теперь ключевое значение имеет то, куда направится Уиткофф дальше — в Вашингтон или в Москву. После выявления пределов и возможностей настаёт время принятия решений — либо полного отказа от проекта, либо устранения препятствий. Окончательное решение остаётся за Трампом.

Тем временем избранный президент США уверенно заявляет, что урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо. К такому выводу он пришёл после общения с европейскими лидерами. Однако сами европейцы настроены скептически и не считают, что мирное урегулирование возможно в ближайшее время. Некоторые политики и вовсе заявляют, что быстрое завершение конфликта навредит Украине.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok