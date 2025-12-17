10:22, 17 дек 2025

Британский генерал-лейтенант Дэвид Лики призвал западные страны продолжать конфликт на Украине и ужесточить санкции против России. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya English.

По мнению военного, если противостояние продлится ещё два-три года, российская экономика, функционирующая в военном режиме, окажется на грани коллапса, сообщает Царьград. Лики считает, что длительное напряжение вызовет недовольство среди населения и приведёт к внутреннему кризису в стране.

Критика санкций и новые требования

Британский генерал резко раскритиковал действующие ограничительные меры, отметив их низкую эффективность. По его словам, Москва нашла множество способов обхода существующих санкций. Военный настаивает на введении более жёстких ограничений, которые должны затронуть банковскую сферу, валютные транзакции и торговлю энергоносителями, особенно нефтью.

Центральным тезисом выступления Лики стало утверждение о неспособности экономики длительное время функционировать в военном режиме. Он заявил, что гражданская инфраструктура и экономический сектор разрушатся настолько сильно, что это вызовет массовое недовольство граждан. По расчётам генерала, военная экономика не способна поддерживать текущие темпы развития дольше двух-трёх лет.

Опасения относительно перемирия

Британский военачальник предупредил о рисках заключения мирного соглашения в ближайшее время. Он полагает, что передышка продолжительностью три-четыре года позволит России восстановить и модернизировать вооружённые силы с учётом полученного опыта. За этот период страна сможет укрепить экономику, увеличить добычу энергоресурсов и нарастить валютные резервы, что создаст условия для новых конфликтов. Исходя из этого, Лики открыто призывает к продолжению боевых действий, чтобы не допустить восстановления российского потенциала.

Позиция России по перемирию

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил идею рождественского перемирия, которую поддержала Украина. Однако Россия заинтересована в достижении устойчивого мира, а не временной приостановки боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что целью страны является прекращение войны и достижение поставленных задач, а не перемирие, которое даст противоположной стороне возможность перевооружиться. Песков отметил, что Россия стремится обеспечить свои интересы и создать основу для долгосрочного мира в европейском регионе.

Представитель Кремля также заявил, что российская сторона не будет участвовать в инициативах киевских властей, направленных на подмену полноценного урегулирования конфликта временными мерами, которые не имеют перспективы долгосрочной реализации.

Исторический контекст

В 2023 году Россия объявила рождественское перемирие, однако киевский режим нарушил его уже в первый час. Несмотря на провокации со стороны украинских вооружённых сил, российские войска строго выполняли приказ президента Владимира Путина о прекращении огня.

Автор: Семен Подгорный

Фото: gemini