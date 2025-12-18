«Адская ночь»: Огненное зарево над русскими городами. Атака ВСУ на порт. Танкер разбит, экипаж в крови. Разрушены мирные дома

09:12, 18 дек 2025

В ночь с 17 на 18 декабря Ростовская область подверглась одной из наиболее масштабных атак беспилотников за последнее время. Удары пришлись на Ростов-на-Дону и Батайск, пострадала гражданская инфраструктура и судно в порту. Об этом сообщают местные власти и очевидцы.

Серия взрывов и пожары в жилых районах

Атака началась сразу после полуночи. Жители Ростова-на-Дону зафиксировали не менее семи взрывов в северной и центральной частях города, пишет Царьград. В небе наблюдались яркие вспышки — системы противоввоздушной обороны отражали воздушные цели.

В Батайске беспилотник попал в частный дом, где находилась семья с маленьким ребенком. После удара начался сильный пожар. По предварительным данным, родителей и ребенка эвакуировали. Информация о их состоянии уточняется.

Обломки дронов разбросало по улице Малиновского в районе рынка «Фортуна». Повреждения получили фасады новостроек и торговые точки на территории рынка. Минимум семь улиц остались без электричества после ночных ударов.

Разрушения в Ростове-на-Дону

В областном центре пострадали два корпуса строящейся многоэтажки в западном районе. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа. В одной из жилых высоток выбиты стекла начиная с четвертого этажа.

Камеры видеонаблюдения на Левенцовке зафиксировали вспышку в небе между домами. Характер взрыва устанавливается, но яркое зарево было видно далеко за пределами города. Предположительно, удар мог прийтись по энергетической подстанции.

Перебои с электроснабжением зафиксированы сразу в нескольких районах Ростова-на-Дону. По данным местных жителей, свет пропал на множестве улиц после серии взрывов.

Повреждение танкера в порту

Наиболее серьезный инцидент произошел в порту Ростова-на-Дону. Дрон-камикадзе атаковал танкер типа «Волго-Дон» — судно из серии переоборудованных нефтеналивных теплоходов. На борту начался пожар.

Мэр Ростова Александр Скрябин подтвердил, что среди членов экипажа есть погибшие и пострадавшие. Аварийные службы ликвидируют возгорание на судне. Разлива нефтепродуктов удалось избежать благодаря оперативным действиям специалистов.

Это уже не первая атака на морскую инфраструктуру региона. Ранее удары наносились по порту Новороссийска, также сообщалось о подрыве подводной лодки проекта «Варшавянка».

Работа экстренных служб

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о направлении дежурно-спасательных служб на места происшествий. В Батайске загорелись два частных дома, в Ростове повреждена строящаяся многоэтажка.

Мэр Батайска прибыл на место происшествия и проконтролировал работу оперативных служб. Специалисты ведут тушение пожаров и первичный осмотр территории. После ликвидации возгораний будет проведено обследование зданий и прилегающих территорий для оценки ущерба.

Власти призвали жителей не приближаться к местам чрезвычайных происшествий и не мешать работе экстренных служб. Аварийные бригады переведены на круглосуточный режим работы.

Проблемы с теплоснабжением

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин ранее информировал об отсутствии хороших новостей по скорости восстановления теплоснабжения в значительной части жилых домов города. Аварийные бригады продолжат работу в круглосуточном режиме до полного исправления ситуации.

Местные жители в соцсетях называют прошедшую ночь «кошмарной». Удары наносились целенаправленно по гражданской инфраструктуре — жилым домам, энергетическим объектам и порту.

Окончательная информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений будет предоставлена после завершения работы всех экстренных служб и оценки ущерба специалистами.

