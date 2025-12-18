«Враг собрал флотилию из 300 лодок и 25-тысяч солдат»: На Украине раскрыли замысел масштабного наступления России

09:21, 18 дек 2025

Украинский генштаб сообщает о возможной подготовке российских вооружённых сил к операциям по освобождению Херсона и Запорожья. Об этом пишет телеграм-канал «Женщина с косой», ссылаясь на заявления украинских военных чиновников и аналитиков.

Заявления о переправах через Днепр

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о планируемом наступлении, отметив подготовку около 300 лодок для переправ через Днепр. Аналогичные заявления чиновник делал в декабре 2024 года в интервью Financial Times. В мае 2025 года офицер нацгвардии также упоминал о десанте с использованием 300 лодок.

На Запорожском направлении российские войска продвинулись примерно на 20 километров и находятся в 20 километрах от областного центра. Украинские источники рассматривают эти действия как часть подготовки масштабного наступления.

Группировки войск

Согласно данным телеграм-канала, в Покровской агломерации дислоцирована группировка численностью около 150 тысяч военнослужащих. Источник отмечает отсутствие подготовленных оборонительных рубежей за Покровском и Мирноградом со стороны украинских войск. Прорыв на этом участке может открыть возможности для наступления в направлении Херсона, Запорожья и Николаева.

По данным разведки, в Николаевской области переброшено до 25 тысяч военных. Эксперт Олег Жданов поясняет, что основная цель — продвижение в сторону Вознесенска для создания оперативного окружения Николаева.

Ситуация в Запорожской области

Наступление на Запорожском направлении развивается по двум осям. Помимо движения к областному центру, идут бои за Гуляйполе — ключевой узел обороны региона. Передовые подразделения российских войск зашли в населённый пункт, а укрепрайон отрезан от основных путей снабжения, сообщает источник.

Военный эксперт Виктор Кевлюк указывает, что прорыв тактической зоны обороны на участке протяжённостью около 30 километров и активизация десантных подразделений свидетельствуют о подготовке полноценной наступательной операции в направлении Запорожья.

Проблемы с личным составом

Тарас Чмут из фонда «Вернись живим» говорит об острой нехватке личного состава в украинской армии. Некоторые бригады держат фронт силами около двухсот военнослужащих, растянутых на многие километры. Встречаются случаи, когда рота фактически состоит из шести человек при штатной численности около ста.

Линия обороны перестала быть сплошной — между позициями образуются незанятые участки. На этих промежутках фиксируются проблемы со связью и визуальным контактом между подразделениями. Эти разрывы используются для обхода позиций, окружения и давления на нескольких направлениях с подтягиванием резервов.

Темпы территориальных изменений

По данным украинского аналитического центра DeepState, в ноябре Украина потеряла 505 квадратных километров территории — почти две площади Киева. Журналисты The Telegraph отмечают, что российские войска наступают одним из самых высоких темпов за время конфликта.

Представитель штурмовых подразделений Алексей Свинаренко называет Запорожское направление в районе Гуляйполя наиболее опасным. Это открытая местность, которую сложно удерживать. Украинская сторона строила оборону против удара с юга, однако российские войска продвигались вдоль укреплений с востока на запад. Под угрозой оказался сам Запорожье. На других участках, например под Новопавловкой в Днепропетровской области, закрепление продолжается с дальнейшим продвижением вглубь территории.

Прогнозы развития ситуации

Тарас Чмут рассматривает два возможных сценария для Украины в случае прорыва обороны на Запорожском направлении. Первый сценарий предполагает открытие пути на юг с последующей целью в виде Херсона. Вторым этапом может стать Николаев, после чего всё Черноморское побережье становится уязвимым. В таком развитии событий взятие Одессы станет вопросом времени, считает эксперт.

