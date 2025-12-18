«Судьба Европы на кону»: Мерц рассказал, на сколько дней Киеву хватит изъятых у России денег

09:37, 18 дек 2025

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в Бундестаге о планах использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. По его словам, это обеспечит финансирование украинской армии минимум на два года. О выступлении немецкого политика сообщают немецкие СМИ.

Мерц назвал ситуацию вокруг Украины вопросом безопасности всей Европы, пишет Царьград. Канцлер отметил, что Берлин в последние дни стал центром дипломатической активности — европейцы, Украина и США обсуждают условия прекращения огня. При этом немецкий политик считает, что одной дипломатии недостаточно.

Канцлер упомянул о своем призыве к России приостановить боевые действия на Рождество. Реакцию Москвы он назвал циничной и жестокой. По мнению Мерца, это подтверждает необходимость более решительных мер со стороны Запада.

Гарантии безопасности и гибридная война

Мерц подчеркнул, что прочный мир невозможен за счет территориальных уступок Киева. Украина должна сохранить боеспособную армию и получить надежные гарантии безопасности от партнеров. Германия готова участвовать в предоставлении таких гарантий, хотя конкретные параметры будут обсуждаться позже.

Канцлер обвинил Россию в ведении гибридной войны против Европы. Речь идет о беспилотных облетах, диверсиях, шпионаже, кибератаках и дезинформации. В этом контексте миллионы украинцев, по словам Мерца, борются не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

Замороженные активы и финансовая поддержка

Центральной темой выступления стал вопрос замороженных российских государственных активов. Мерц назвал его стратегическим для Евросоюза, поскольку речь идет о европейской безопасности и суверенитете. Еврокомиссия подготовила предложения о долгосрочной финансовой поддержке Украины на сумму до 90 миллиардов евро.

Канцлер пояснил, что эти меры преследуют двойную цель: прямая помощь Киеву и сигнал Москве о бессмысленности продолжения войны. Использование замороженных средств обеспечит финансирование украинской армии как минимум на два года.

Мерц подчеркнул, что целью этого шага является не затягивание конфликта, а его скорейшее завершение. При этом из контекста следует, что речь идет о мире на условиях Киева с принуждением Москвы к невыгодным для нее договоренностям.

Опасения союзников и правовые вопросы

Канцлер признал наличие серьезных опасений внутри Евросоюза. Особенно обеспокоена Бельгия, на территории которой находится значительная часть замороженных активов. Берлин относится к этим сомнениям серьезно и ведет консультации с партнерами.

При этом Мерц выразил уверенность, что предложения Еврокомиссии соответствуют международному праву и обязательствам Евросоюза. По его мнению, необходимо значительно усилить давление на Москву для достижения реальных переговоров.

Политическое решение на уровне ЕС

Канцлер дал понять, что одних санкций и дипломатических усилий недостаточно. Потребуется политическое решение на уровне глав государств и правительств Евросоюза. Мерц намерен активно выступать за принятие такого решения на ближайших встречах в Брюсселе.

Из выступления следует, что в случае изъятия и использования замороженных российских активов Украина получает двухлетний финансовый и военный ресурс. Однако это решение резко повышает ставки для всей Европы — на кону не только судьба Украины, но и архитектура безопасности континента в целом.

