10:01, 18 дек 2025

Министр обороны России Андрей Белоусов выступил на расширенной коллегии оборонного ведомства. Военный корреспондент Александр Сладков проанализировал речь главы Минобороны и сделал вывод об отсутствии планов по проведению мобилизации.

Контрактники вместо мобилизации

Выступление министра вызвало широкий резонанс. Некоторые критики посчитали, что Белоусов раскрыл слишком много информации. Однако Сладков отметил, что глава оборонного ведомства стремился донести до населения реальное положение дел в армии, пишет Царьград.

Белоусов заявил о достижении всех целей специальной военной операции и неизбежности прорыва обороны противника. Министр подчеркнул, что военно-промышленный комплекс Украины и её энергетический потенциал сократились вдвое, что оставляет резерв для дальнейших действий.

Ключевым моментом стало заявление о выполнении плана по набору военнослужащих. В 2025 году удалось привлечь 410 тысяч человек по контракту раньше запланированного срока. Часть новобранцев направляется в структуры Министерства обороны, часть — в Добровольческий корпус, где отсутствует система воинских званий.

Сладков подчеркнул изменение возрастного состава призывников. Всё чаще на специальную военную операцию отправляются люди моложе 40 лет. Эта тенденция свидетельствует о готовности молодого поколения служить по контракту.

Перспективы на 2026 год

Несмотря на значительные потери украинской стороны, боевые действия продолжатся в следующем году. Белоусов сообщил о завершении формирования Войск беспилотных систем в 2026 году. Сейчас ведётся набор специалистов младше 35 лет в новое подразделение.

Впервые министр открыто заговорил о необходимости усиления защиты военных арсеналов. Планируется внедрить многоуровневую систему хранения с электронным контролем. Страна готовится к защите тыловых районов от крылатых ракет противника.

Подготовка к возможному противостоянию с НАТО

Белоусов не обошёл вниманием тему подготовки Североатлантического альянса к возможному конфликту с Россией. В ответ ведётся модернизация стратегического ядерного потенциала, сил общего назначения и подготовка к операциям в ближнем космосе.

Сладков особо отметил внимание министра к военному образованию. По мнению военкора, это доказывает, что Белоусов не просто антикризисный управленец, а полноценный глава оборонного ведомства с долгосрочным видением развития Вооружённых сил.

Прозвучали слова о возрождении ДОСААФ — организации, которая казалась обречённой на забвение. Теперь у неё появляются новые перспективы в системе военной подготовки.

Забота о военнослужащих

Министр уделил внимание медицинскому обеспечению военных. Речь идёт о создании альянса военных и гражданских медиков, включая специалистов Федерального медико-биологического агентства. Особое место отводится реабилитации раненых и инвалидов.

Белоусов затронул жилищный вопрос. Планируется обеспечить постоянным жильём не только действующих военнослужащих, но и военных пенсионеров. Создаётся Главный координационный центр по поиску пропавших без вести бойцов.

Строительство и инфраструктура

Сладков добавил собственные наблюдения о ситуации со строительством военных объектов. После ареста Тимура Иванова процесс практически остановился. Теперь министр объявил о полной инвентаризации незавершённых проектов и ускорении строительных работ.

Договоры по ненужным объектам расторгнуты. Создано Главное управление капитального строительства Министерства обороны. Появилась информация о возможном возрождении военно-строительных частей и стройбата.

Все секретные и закрытые темы остались в непубличной части доклада, резюмировал военный корреспондент. Открытая часть выступления дала обществу понимание текущей ситуации и планов на будущее.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok