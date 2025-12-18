10:09, 18 дек 2025

В минувшую ночь украинские войска провели атаку на российские города, нанеся удары по портовой инфраструктуре и жилым районам. В результате обстрелов пострадали мирные жители, погибли члены экипажа танкера. Российская сторона незамедлительно ответила масштабными ударами по энергетическим объектам Украины. Информация поступает от российских официальных источников и военных корреспондентов.

Отражение воздушной атаки

Министерство обороны сообщило об уничтожении 77 украинских беспилотников в период с 20:00 до 07:00, пишет Царьград. В промежутке между 20:00 и 23:00 системы противовоздушной обороны уничтожили 30 БПЛА самолетного типа: 17 над территорией Крыма и 13 над акваторией Черного моря. В последующие часы, с 23:00 до 07:00, было сбито еще 47 дронов. Около 30 из них находились в воздушном пространстве Брянской области.

Несмотря на относительно небольшое количество беспилотников, задействованных в атаке на Ростовскую область, последствия оказались тяжелыми. Ночные удары по Ростову-на-Дону и Батайску привели к гибели трех человек, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Последствия для порта

Особо пострадал ростовский порт. В результате атаки возник пожар на грузовом судне-танкере, находившемся в акватории. Два члена экипажа погибли, трое получили ранения и были госпитализированы. Пожар удалось локализовать и потушить на площади 20 квадратных метров. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.

Удары по украинской территории

Ответные действия российских Вооруженных сил последовали незамедлительно. Массированному удару подверглась Черкасская область. В областном центре удар пришелся по объектам энергетической инфраструктуры, в частности по подстанции. Город мгновенно остался без электроснабжения.

Жители Черкасс сообщают о полном обесточивании большей части города после сегодняшней атаки. Военные корреспонденты отмечают, что удары наносились по стратегически важным объектам. Журналист Руслан Осташко подтверждает информацию о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры.

Ситуация в других регионах

Мощные взрывы зафиксированы в Вознесенске и Кривом Роге. Свидетели сообщают о высоких столбах огня, освещавших округу в темное время суток. Местные жители фиксировали значительные повреждения военных и энергетических объектов. После ударов в небе над Кривым Рогом наблюдалось грибовидное облако и сильное зарево. В нескольких районах города зафиксированы проблемы с электроснабжением.

В Черкассах после прилетов загорелась подстанция. Жители пишут о практически полном обесточивании города. Администрация Вознесенска в Николаевской области официально подтвердила повреждение энергетической инфраструктуры. Источник SHOT приводит эти данные со ссылкой на местные власти.

Чрезвычайная ситуация в Одессе

В Одессе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Город остается без электричества, водоснабжения и отопления уже шестые сутки. Мониторинговый канал «Герань Цветущая» сообщает, что решить проблему в ближайшее время не представляется возможным из-за отсутствия необходимых мощностей и оборудования для восстановления энергосистемы.

Киевские власти выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией в публичных заявлениях. Украинская сторона оценивает масштабы повреждений критической инфраструктуры.

Продолжение операций

Сегодня около 07:45 в Запорожье, в районе «Южный», зафиксированы удары корректируемыми авиабомбами с сильной детонацией. Накануне в этот же район уже наносились удары. Военные источники сообщают о проведении повторных ударов на основании свежих разведданных для доработки по объектам.

Ситуация остается напряженной. Обе стороны продолжают военные действия, нанося удары по объектам на территории противника. Страдает гражданское население и критическая инфраструктура городов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok