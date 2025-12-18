Не ждали? Мощный хук за российские активы: в ФРГ «выпали в осадок». Готовится вторая «ответка» — пощады не ждите

10:32, 18 дек 2025

Россия перешла к правовым шагам в ответ на решение Евросоюза по замороженным активам. Центральный банк РФ подал иск к европейскому депозитарию Euroclear, где размещена основная часть российских средств. Об этом сообщается в заявлении регулятора от 12 декабря. Рассматривать дело будет Арбитражный суд Москвы.

Согласно позиции российской стороны, Euroclear должен компенсировать причинённые убытки, пишет Царьград. В иске фигурирует сумма порядка 229 млрд долларов. Именно такой объём средств оценивается как заблокированные российские активы, находящиеся в этом депозитарии. Новость о подаче иска подробно разбирает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

До этого Еврокомиссия приняла решение сохранять замороженный статус российских активов на неопределённый срок. Ранее эта мера продлевалась каждые шесть месяцев, теперь же она становится бессрочной. Это решение стало следующим этапом обсуждений внутри ЕС о возможном использовании доходов или самих активов в интересах Украины.

После объявления о подаче иска переговоры в Евросоюзе по теме российских активов, по сообщениям СМИ, усложнились. Если ранее дискуссия в основном касалась попыток убедить отдельные страны — в частности, Венгрию — поддержать общую линию, то теперь в ЕС обсуждают изменение порядка принятия решений. Речь идёт о возможном переходе к механизму, при котором решение будет приниматься большинством голосов, даже если некоторые государства выступают против.

Отдельное внимание в европейской прессе уделяется реакции стран, где могут ощущаться последствия возможных ответных шагов России. В Бельгии, по данным ABN24, выражают обеспокоенность тем, какие меры Москва может предпринять в дальнейшем. Сообщается, что тревога по этому поводу растёт и в других государствах.

Италия, Болгария и Мальта также обозначили свою обеспокоенность развитием ситуации, передаёт ABN24 со ссылкой на источники. Эти государства внимательно следят за обсуждениями в Брюсселе, учитывая потенциальные экономические и правовые последствия.

Отдельно обсуждается возможный следующий этап реакции России. По оценкам ряда экспертов, на которых ссылаются СМИ, второй шаг может последовать в том случае, если замороженные активы будут не только заблокированы, но и конфискованы, а затем направлены на поддержку Украины. В таком случае в качестве ответной меры рассматривается конфискация западных активов, ещё остающихся на территории России.

Отмечается, что зарубежные активы в российской юрисдикции сохраняются в значительных объёмах, и их возможная конфискация может затронуть широкий круг компаний и инвесторов. Это делает тему дальнейших шагов Москвы одной из ключевых в европейской повестке вокруг санкций и контрмер.

Третьим направлением реакции, как предполагают наблюдатели, может стать усиление перехода к международным расчётам в национальных валютах. В таком сценарии доля доллара и евро в внешней торговле ряда стран может сократиться. При этом в публикациях указывается, что изменение роли этих валют в мировой финансовой системе рассматривается как фактор, способный повлиять на позиции Запада в глобальной экономике.

В материале подчёркивается, что решения по российским активам могут иметь для западных стран долгосрочные последствия. Указывается, что обсуждаемые в ЕС меры несут риски встречных шагов со стороны России, которые могут затронуть финансовые интересы и устойчивость отдельных экономик. На этом фоне в Европе продолжаются дискуссии о возможных сценариях и их последствиях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok