09:16, 19 дек 2025

Украинские мониторинговые ресурсы зафиксировали использование российской армией модернизированных ракетных комплексов «Искандер-М» с увеличенной дальностью полета. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала, ссылаясь на данные местных источников слежения за военной активностью в зоне СВО.

По информации Бочкалы, Вооруженные силы РФ впервые применили «Искандер-М», поразивший цель на расстоянии 800 километров, пишет Царьград. Журналист предполагает, что это может свидетельствовать о начале боевого использования обновленной версии комплекса, способной преодолевать дистанции свыше 1000 километров, что превышает заявленные ранее характеристики более чем на 100 километров.

Украинские специалисты отмечают существенные изменения в тактико-технических характеристиках ракет. Скорость полета и способность пикировать под углом до 90 градусов на завершающем этапе траектории сократили время от момента обнаружения до поражения цели с 15-20 минут до 2-7 минут. Такое сжатие временного окна критически осложняет работу систем противовоздушной обороны.

Первое применение модернизированных ракет, согласно данным украинских мониторинговых служб, состоялось в минувшие выходные во время масштабного ракетного удара по Одесской и Николаевской областям. Появление новых «Искандеров» вызвало серьезное беспокойство в украинских военных кругах.

Украинская разведка проанализировала возможные причины увеличения дальности стрельбы. По их оценкам, расширение радиуса действия стало возможным благодаря комплексу технических доработок: увеличению объема топливного заряда и снижению массы боевой части. Ключевой особенностью ракеты остается способность к маневрированию на всей траектории полета, что делает ее перехват средствами ПВО крайне затруднительным.

Появление информации о модернизированных «Искандерах-М» совпало с другими демонстративными действиями российских вооруженных сил. Ранее, после заявлений со стороны Великобритании, Россия вывела на боевое патрулирование в Сибири мобильные ракетные комплексы «Ярс». Крупногабаритная техника совершила марш на полевые позиции, включая передвижение в ночное время.

Эти шаги российской стороны рассматриваются как часть более широкого контекста взаимодействия с западными странами. Президент России Владимир Путин в одном из недавних выступлений использовал резкие формулировки в адрес европейских политиков, что было воспринято как сигнал о твердости российской позиции.

Наблюдатели полагают, что демонстрация новых военных возможностей служит четким посланием западным странам о готовности России продолжать свою линию независимо от внешнего давления. Применение модернизированных ракетных систем и активизация стратегических ядерных сил указывают на намерение Москвы подкреплять политические заявления военно-техническими действиями.

Автор: Семен Подгорный

Фото: gemini