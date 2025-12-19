Этих слов Белоусова ждали годами: никто не заметил – Военкор Сладков все подсветил

09:27, 19 дек 2025

На расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава ведомства Андрей Белоусов выступил с подробным докладом о текущем состоянии армии и перспективах на будущее. Военный корреспондент Александр Сладков обратил внимание на ключевые тезисы выступления, которые вызвали неоднозначную реакцию, сообщает Царьград.

Выступление министра оказалось настолько развёрнутым, что часть критиков заявила о чрезмерной открытости. Некоторые комментаторы посчитали, что Белоусов раскрыл слишком много информации. Однако Сладков подчеркнул: каждый услышал то, что хотел услышать, а сам военкор выделил для себя несколько важных пунктов.

По словам Сладкова, министр стремился донести до граждан реальную картину происходящего в вооружённых силах и вокруг них. Военкор выделил пять ключевых тезисов из доклада Белоусова.

Достижение целей специальной военной операции

Первый тезис касается уверенности в достижении поставленных задач. Министр заявил, что оборонительные позиции противника будут преодолены. Это заявление подтверждает намерение довести операцию до логического завершения.

Снижение производственных мощностей украинской стороны

Второй момент связан с военно-промышленным комплексом Украины. Белоусов отметил двукратное сокращение серийного производства. Сладков признался, что ранее полагал, будто украинский ВПК практически уничтожен, но оказалось, что работа в этом направлении продолжается.

Состояние энергетической инфраструктуры

Третий пункт касается энергетического сектора. Министр сообщил о снижении энергетического потенциала Украины более чем вдвое. Военкор отметил, что и в этой сфере остаются объекты, требующие внимания.

Вопрос мобилизации и комплектования

Четвёртый тезис затронул тему призыва. По словам Сладкова, в 2025 году запланированная цифра в 410 тысяч военнослужащих и добровольцев по контракту была достигнута досрочно. Это исключает необходимость дополнительных мобилизационных мероприятий.

Продолжение боевых действий в 2026 году

Пятый момент касается долгосрочных планов. Министр дал понять, что военные действия продолжатся и в следующем году. Это подтверждает настрой на длительную перспективу.

Защита военных объектов

Сладков выделил ещё один важный аспект выступления Белоусова — вопрос защиты складов и арсеналов. Министр впервые открыто заговорил о необходимости усиления безопасности военных хранилищ. Для этого вводится многоуровневая система хранения с электронным контролем.

По словам военкора, эта тема давно требовала публичного обсуждения на высшем уровне. Заявление Белоусова стало ответом на многолетние ожидания.

Подготовка к возможному конфликту

Министр также затронул тему подготовки НАТО к противостоянию с Россией. Белоусов подчеркнул, что Россия не остаётся в стороне и ведёт собственную подготовку. Это касается как стратегических ядерных сил, так и войск общего назначения.

Особое внимание было уделено воздушно-космическим силам, которые готовятся к действиям в ближнем космосе. Сладков отметил открытость министра в этом вопросе и готовность прямо заявлять о планах.

Приоритет военного образования

Белоусов заявил о приоритетности развития военного образования. По мнению Сладкова, это свидетельствует о долгосрочных планах главы Минобороны и опровергает мнение тех, кто считал его временным антикризисным управленцем.

Автор: Семен Подгорный

Фото: gemini